Gaziantep’in Nizip ilçesi alevlere teslim oldu! Çok sayıda ağaç zarar gördü: 1 gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale edildi. Çıkan yangında çok sayıda ağacın zarar görmesinin yanı sıra 1 kişi gözaltına alındı.

RÜZGAR YANGINI ŞİDDETLENDİRDİ

Nizip'in Keklik Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bahçelere de sıçradı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü, Gaziantep ve Nizip belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

FISTIK VE ZEYTİN AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Mera alanlarıyla fıstık ve zeytin bahçelerinin de zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

BÖLGEDE YOĞUN ÇABA VAR

Öte yandan yangına müdahalenin kolaylaştırılması amacıyla Nizip Belediyesine ait iş makineleri ise bölgede yeni yol açmak için çalışmalar yürütüyor.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi de gözaltına alındı.