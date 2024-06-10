Denizli’de kan donduran kuyu cinayeti! 40 teneke toprak, bidon bidon benzin döküp yakmışlar!

Olay, 12 Haziran 2022'de Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Acıpayam 'da 9 Haziran'da evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yapan ekipler, ormanda Yalçın ile Akköse'nin kullandıkları otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlandı. Polis, İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin en son birlikte görüldüğü Mustafa Akköse'yi gözaltına aldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gencin öldürüldüğünü belirledi.

CESETLERİ ATEŞE VERMİŞ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, sanık Mustafa Akköse'nin iki genci mangal bahanesiyle ormana çağırdığı, burada tüfekle öldürdüğü belirtildi. Akköse'nin ardından da kuyuya attığı cesetleri 1 gün sonra kokacağı endişesiyle aldığı 3 bidon benzini üzerlerine döküp, ateşe verdiği iddianamede yer aldı. Akköse'nin, daha sonra tutuklanan bazı şüphelilerle birlikte yaklaşık 40 teneke toprak ve taşla kuyuyu doldurarak cesetleri gizlemeye çalıştığı kaydedildi. Kuyu dibinde yeterli oksijen olmadığı için cesetlerin yanmadığı da iddianamede vurgulandı. İddianamede olayın diğer sanıkları Mehmet Görünmez ve Ali İhsan Yıldırım hakkında ise "Cinayet eyleminde asli müşterek fail olarak mı yoksa yardım eden olarak mı dahil olduklarına dair kasıtları yargılama çerçevesinde ortaya çıkacaktır" denildi. İki şüphelinin planlama ve tasarlama aşamasına dahil olduklarına dair delil bulunmadığı kaydedildi. İddianamede, Akköse hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar Görünmez ve Yıldırım için ise 'kasten öldürme suçuna iştirakten' 2'şer kez müebbet hapisle yargılanmaları istendi.