Ankara’da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı | En acı feryat: Baba yapma

"BABA YAPMA"

Olayın görgü tanığı Fatma Erciyas, olay anında mutfakta olduğunu ve silah sesi duyduğunu belirterek, "Ardından yeşil elbiseli bir kadın koşarak uzaklaştı, yanında da bir beyefendi vardı. O sırada silah sesi devam etti 'baba yapma, baba dur' gibi bir şey dediğini duydum. Sonra zaten çocuğun sesi gelmedi. Adam son bir mermiyi kendine sıktı. Duyduğum kadarıyla boşanma aşamasındalarmış, çocuğunu görmeye gelmiş, kadın görüşmek istememiş; ama aileleri istemiş, görüşmüş. Adamın kız kardeşi de silahının yanında olduğunu biliyormuş, öyle duydum" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.