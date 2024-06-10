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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı | En acı feryat: Baba yapma

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca (44) ve kızı Hilal Nur Koca'yı (5) tabanca ile ateş ederek öldüren Yakup Koca (55), aynı silahla intihara kalkıştı. Olayın görgü tanığı Fatma Erciyas, olay anında mutfakta olduğunu ve silah sesi duyduğunu belirterek, "O sırada silah sesi devam etti 'baba yapma, baba dur' gibi bir şey dediğini duydum." dedi.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 19:57 Güncelleme 10 Haziran 2024, 20:11
Ankara’da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı | En acı feryat: Baba yapma

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Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesindeki Yeşilvadi konutlarında meydana geldi.

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Yakup Koca, 1 ay önce 5 yaşındaki kızını da alarak annesinin yanına giden eşi Semiha Koca ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti.

BAHÇEDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Semiha Koca, konuşma talebini kabul ettiği boşanma aşamasındaki eşiyle sitenin kameriyesinde bir araya geldi. Çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup Koca, yanında bulunan tabanca ile önce Semiha Koca'ya, ardından 5 yaşındaki kızı Hilal Nur Koca'ya ateş etti. Yakup Koca, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Semiha Koca ve Hilal Nur Koca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakup Koca ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alıp, inceleme yaptı. İncelemenin tamamlanması ardından anne ve kızının cesetleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"BABA YAPMA"
Olayın görgü tanığı Fatma Erciyas, olay anında mutfakta olduğunu ve silah sesi duyduğunu belirterek, "Ardından yeşil elbiseli bir kadın koşarak uzaklaştı, yanında da bir beyefendi vardı. O sırada silah sesi devam etti 'baba yapma, baba dur' gibi bir şey dediğini duydum. Sonra zaten çocuğun sesi gelmedi. Adam son bir mermiyi kendine sıktı. Duyduğum kadarıyla boşanma aşamasındalarmış, çocuğunu görmeye gelmiş, kadın görüşmek istememiş; ama aileleri istemiş, görüşmüş. Adamın kız kardeşi de silahının yanında olduğunu biliyormuş, öyle duydum" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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