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Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran'dan itibaren ormana girişler yasaklandı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok ilde ormanlara girişler yasaklanıyor. Son olarak Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 17:00 Güncelleme 10 Haziran 2024, 17:00
Burdur’da yangın riski nedeniyle 15 Haziran’dan itibaren ormana girişler yasaklandı

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok ilde ormanlara girişler yasaklanıyor.

BİR İLDE DAHA YASAKLANDI
Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

MESİRE ALANLARINDA ATEŞ YAKILMAKSIZIN PİKNİK YAPILABİLECEKTİR.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirlere İlişkin Karar'a istinaden, Burdur ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar haricindeki ormanlık alanlara görevliler, izinli arıcılar ve izinli çobanlar haricinde 15 Haziran-15 Ekim 2024'te girilmesi yasaktır. Söz konusu kararda belirlenen günübirlik piknik yapılabilecek orman, tabiat parkları ve mesire alanlarında gerekli önlem alınarak ateş yakılmaksızın piknik yapılabilecektir."

İstanbul'da orman girişlerine kısıtlama

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