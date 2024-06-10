Gaziantep’te küçük çocuğun korkunç ölümü! 7 yaşındaki çocuğu ezip geçti ardına bile bakmadı: Bulut Cengiz hayatını kaybetti!

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Bulut Cengiz'e bir otomobil çarptıktan sonra üzerinden geçti. Olay sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.