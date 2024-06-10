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Gaziantep'te küçük çocuğun korkunç ölümü! 7 yaşındaki çocuğu ezip geçti ardına bile bakmadı: Bulut Cengiz hayatını kaybetti!

Gaziantep'te küçük çocuğun korkunç ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken alçak bir otomobil sürücüsü, aracıyla çocuğun üzerinden geçerek ezdi arkasına bile bakmadı. 7 yaşındaki Bulut Cengiz hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 18:06 Güncelleme 10 Haziran 2024, 18:18
Gaziantep’te küçük çocuğun korkunç ölümü! 7 yaşındaki çocuğu ezip geçti ardına bile bakmadı: Bulut Cengiz hayatını kaybetti!

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Feci kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Bulut Cengiz'e bir otomobil çarptıktan sonra üzerinden geçti. Olay sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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ÇOCUĞU EZİP GEÇTİ!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Bulut'u ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bulut Cengiz'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Küçük çocuğun korkunç ölümüyle sonuçlanan feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Bulut'a otomobilin çarptıktan sonra üzerinden geçme anları saniye saniye yer aldı.

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