Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlere kısıtlama

Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul'un ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbirler alındı.

İstanbul Valiliği 'nden yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Belirtilen alanların dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yapmak yasaklandı.

İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbest olacak.





ANIZ, TARLA TEMİZLİĞİ GİBİ NEDENLERLE ATEŞ YAKILAMAYACAK

Orman Yasası'nın 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsü yakılamayacak.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşların, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz almaları gerekecek. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar yapılacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.