Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlere kısıtlama

|
1
|
Beykoz
|
Polonezköy Tabiat Parkı
|
Serender Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şti. Sahilköy Turizm Medya Ltd. Şti. Nadir Tekin Ortak Girişimi
|
2
|
Sarıyer
|
Türkmenbaşı Tabiat Parkı
|
Beykent Üniversitesi
|
3
|
Sarıyer
|
Parkorman Tabiat Parkı
|
Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.
|
4
|
Şile - Çekmeköy
|
Avcıkoru Tabiat Parkı
|
Palmiye Sanat Turizm A.Ş.
|
5
|
Eyüp
|
Ayvatbendi Tabiat Parkı
|
Eyüpsultan Belediyesi
|
6
|
Sarıyer
|
Bentler Tabiat Parkı
|
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
|
7
|
Adalar
|
Büyükada Tabiat Parkı
|
Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yat. İşl. ve Tic. A.Ş
Boğaziçi Tesis Yön. Hiz. San. Tic. A.Ş.
İstanbul Akvaryum Turizm Tic. Ltd. Şti
|
8
|
Çatalca
|
Çilingoz Tabiat Parkı
|
Zarif Dayanıklı Tüketim Ltd. Şti.
|
9
|
Adalar
|
Değirmenburnu Tabiat Parkı
|
Pena Turizm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
|
10
|
Adalar
|
Dilburnu Tabiat Parkı
|
Yasemin Ece ALYANAK
|
11
|
Beykoz
|
Elmasburnu Tabiat Parkı
|
Beykoz Belediyesi
|
12
|
Sarıyer
|
Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
|
Arif Arduç
|
13
|
Eyüp
|
Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
|
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
|
14
|
Sarıyer
|
Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
|
Kağıthane Belediye Başkanlığı
|
15
|
Eyüp
|
Göktürk Göleti Tabiat Parkı
|
Esenler Belediyesi
|
16
|
Sarıyer
|
Irmak Tabiat Parkı
|
Orman Mühendisleri Odası
|
17
|
Sarıyer
|
Kirazlıbent Tabiat Parkı
|
Bağcılar Belediyesi
|
18
|
Sarıyer
|
Kömürcübent Tabiat Parkı
|
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
|
19
|
Sarıyer
|
Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
|
Gençlik ve Spor Bakanlığı
|
20
|
Sarıyer
|
Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
|
PAN Tesis Turizm İşletmeciliği A.Ş.
|
21
|
Beykoz
|
Mihrabat Tabiat Parkı
|
Bayteks Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.
|
22
|
Sarıyer
|
Neşetsuyu Tabiat Parkı
|
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
|
23
|
Arnavutköy
|
Şamlar Tabiat Parkı
|
Başakşehir Belediyesi
|
24
|
Tuzla
|
Hacet Deresi Tabiat Parkı
|
Türtur Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti.
|
25
|
Beykoz
|
Göztepe Tabiat Parkı
|
Gürle Suni Deri Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
|
26
|
Silivri
|
Danamandıra Tabiat Parkı
|
Esenyurt Belediyesi
|
|
|
|
|
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ ORMAN PARKLARI
|
1
|
Şile
|
Bucaklı Kilimli Orman Parkı
|
ŞİLE BELEDİYESİ
|
2
|
Şile
|
Kurna Orman Parkı
|
Şile Belediyesi
|
3
|
Şile
|
Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı
|
Şile Belediyesi
|
4
|
Şile
|
Alacalı (Talisiye) Orman Parkı
|
Şile Belediyesi
|
5
|
Şile
|
Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı
|
Şile Belediyesi
|
6
|
Şile
|
Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı
|
ŞİLE BELEDİYESİ
|
7
|
Şile
|
Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı
|
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
8
|
Şile
|
Karaburun (Kurna) Mesire Yeri
|
İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
|
9
|
Şile
|
Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı
|
Mevlüt ÖZDEMİR RRR Turizm A:Ş:
|
10
|
Şile
|
Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı
|
Sezer Gürbüz Otomotiv ve Gayrimenkul İnş.Tic.Ltd.Şti.
|
11
|
Şile
|
Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı
|
Nejdet ÇALIŞKAN
|
12
|
Şile
|
Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı
|
Şile Belediyesi
|
13
|
Şile
|
Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı
|
AİS Otomotiv Tur. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
|
14
|
Şile
|
Kocakuş Orman Parkı
|
Kazım TARA
|
15
|
Şile
|
Küpelitaş Orman Parkı
|
Elit Tasarım
|
16
|
Şile
|
Sofular (Kurucadere) Orman Parkı
|
Şile Belediyesi
|
17
|
Şile
|
Balibey Orman Parkı
|
DERİKS TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SAN.
|
18
|
Şile
|
Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı
|
Şile Belediyesi
|
19
|
Şile
|
Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı
|
ŞİLE BELEDİYESİ
|
20
|
Şile
|
Karamandere Orman Parkı
|
ŞİLE BELEDİYESİ
|
21
|
Şile
|
Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı
|
ŞİLE BELEDİYESİ
|
22
|
Şile
|
Kırandere Mesire Yeri
|
SANCAKTEPE BELEDİYESİ
|
23
|
Şile
|
Kaletepe Mesire Yeri
|
Armola Sağlık Turizm ( Vural BENZER)
|
24
|
Şile
|
Karacaaçmalar Orman Parkı
|
ŞİLE BELEDİYESİ
|
25
|
Şile
|
Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı
|
ŞİLE BELEDİYESİ
|
26
|
Şile
|
Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı
|
ŞİLE BELEDİYESİ
|
27
|
Şile
|
Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı
|
Şile Belediyesi
|
28
|
Şile
|
AVCIKORU
|
ŞİLE BELEDİYESİ
|
29
|
Şile
|
Alacalı Ören
|
Şile Belediye Başkanlığı
|
30
|
Şile
|
Yazımanayır Orman Parkı
|
Şile Belediyesi
|
31
|
Çatalca
|
Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri
|
İBBB
|
32
|
Çatalca
|
Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri
|
İBBB
|
33
|
Çatalca
|
Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri
|
Murat GÜLEN
|
34
|
ÇATALCA
|
KÜPTEPE ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
İBBB
|
35
|
ÇATALCA
|
HACIÇEŞME ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
İBBB
|
36
|
ÇATALCA
|
HARMANLAR ÜSTÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
İBBB
|
37
|
ÇATALCA
|
KARAPINAR ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
İBBB
|
38
|
ÇATALCA
|
KARASAKAL ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
HAYATİ GÖNCÜ
|
39
|
ÇATALCA
|
ÇEŞMECİ PINARI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
İBBB
|
40
|
ÇATALCA
|
KABAKÇA ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
BTA TEKSTİL SAN. Ve DIŞ. TİC.LTD.ŞTİ
|
41
|
ÇATALCA
|
EKMEKÇİOĞLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
İBBB
|
42
|
ÇATALCA
|
BEKİRLİ KÖYÜ(İHSANİYE YOLU) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
Koru Vadi Turizm A.Ş.
|
43
|
ÇATALCA
|
İNCEĞİZ KÖYÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
İBBB
|
44
|
ÇATALCA
|
DEVEKOŞAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
İBBB
|
45
|
ARNAVUTKÖY
|
KESTANELİK ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
Aykut ÇAKIR
|
46
|
ARNAVUTKÖY
|
YELDEĞİRMENİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
Çağdaş Gayrimenkul İnş.
|
47
|
ARNAVUTKÖY
|
GERMEALTI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
Dursun GEZİCİ
|
48
|
ARNAVUTKÖY
|
BOYALIK KÖYÜ (Ambardolduran) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
SETNA EĞİTİM HİZMETLERİ Ltd.Şti. DEVİR.05.08.2020 BOYALIK ADEN MESİRE ALANI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ.
|
49
|
ÇATALCA
|
MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK Orman Parkı
|
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
50
|
SİLİVRİ
|
KÜÇÜKSİNEKLİ KÖYÜ (BARAJ) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
Silivri Belediye Başkanlığı
|
51
|
SİLİVRİ
|
KOCAMEKAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
SİLİVRİ BELEDİYESİ
|
52
|
BEYLİKDÜZÜ
|
YAKUPLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
İ.B.B
|
53
|
ÇATALCA
|
ÇİFTLİKKÖY ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ
|
Labirent İstanbul Etkinlik ve davet Turizm Restoran san. Tic Ltd Şti
|
54
|
EYÜP
|
BİNBAŞI ÇEŞMESİ
|
ÖZDEMİR POLİMER PLASTİK PETRO KİMYA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş
|
55
|
EYÜP
|
ELMALI TEPE
|
NUFA İNŞ.ENRJ.
|
56
|
EYÜP
|
KURTKEMERİ
|
İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI
|
57
|
EYÜP
|
ÇATALMEŞE
|
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ
|
58
|
ADALAR
|
ÇINAR (A BÖLÜMÜ)
|
Rahmi UZUN
|
ADALAR
|
ÇINAR (B BÖLÜMÜ)
|
Türkan ÜLKER
|
ADALAR
|
ÇINAR (C BÖLÜMÜ)
|
Mustafa BİLGİN
|
ADALAR
|
ÇINAR (D BÖLÜMÜ)
|
Aydın ALPAY
|
59
|
ADALAR
|
AŞIKLAR
|
Abdurrahim AKINCI
|
60
|
ADALAR
|
BÜYÜKTUR
|
SERTUR SERVİS TURİZM VE TİC. A.Ş
|
61
|
ADALAR
|
ÇAMLİMANI
|
H. VOLKAN ATILGAN
|
62
|
ADALAR
|
ADAPARK ESKİBAĞ
|
Ünka Tur.Hurda inş.San. Ve Tic.Ltd.Şti
|
63
|
ADALAR
|
PANORAMA
|
PANORAMA PROJE TASARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ..
|
64
|
ADALAR
|
KALPAZANKAYA
|
İSMAİL BUCAK
|
65
|
ADALAR
|
ZEYTİNLİK
|
Halki İnş.ve San A.Ş
|
66
|
ÜMRANİYE
|
ÇIR ÇIR
|
ÜMRANİYE BELEDİYESİ
|
67
|
ÇEKMEKÖY
|
GÜVERCİNLİK
|
ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
68
|
ÇEKMEKÖY
|
RAHMİ DEMİR
|
İ.B.B
|
69
|
ÇEKMEKÖY
|
ÇATALMEŞE
|
ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
70
|
ÇEKMEKÖY
|
MUHSİN YAZICIOĞLU
|
İ.B.B
|
71
|
ÇEKMEKÖY
|
NURTEPE
|
ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
72
|
ÇEKMEKÖY
|
REŞADİYE
|
ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
73
|
ÇEKMEKÖY
|
KÜÇÜKKORU
|
ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
74
|
ÇEKMEKÖY
|
NİŞANTEPE
|
ŞİŞA KAFE RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
|
75
|
ÇEKMEKÖY
|
TAŞDELEN
|
ÖZ EKŞİOĞLU İNŞAAT
|
76
|
ÇEKMEKÖY
|
TAŞDELEN
|
ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
77
|
ÇEKMEKÖY
|
TAŞLITEPE
|
EKŞİOĞLU VAKFI
|
78
|
BEYKOZ
|
ALİ BAHADIR
|
BEYKOZ BELEDİYESİ
|
79
|
BEYKOZ
|
KARLITEPE
|
BEYKOZ BELEDİYESİ
|
80
|
BEYKOZ
|
KAYMAKDONDURAN
|
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
|
81
|
BEYKOZ
|
KAYNARCA
|
BEYKOZ BELEDİYESİ
|
82
|
BEYKOZ
|
POYRAZKÖY
|
Darya İnşaat Turizm Gıda San.ve Tic.
|
83
|
BEYKOZ
|
TOKATKÖY
|
BEYKOZ BELEDİYESİ
|
84
|
BEYKOZ
|
FATİH SULTAN MEHMET
|
Akviya Mesire Alanı İşletmeciliği Tic.Ltd.Şti
|
85
|
BEYKOZ
|
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ŞEHİR ORMANI
|
BEYKOZ BELEDİYESİ
|
86
|
ÜMRANİYE
|
HEKİMBAŞI
|
ÜMRANİYE BELEDİYESİ
|
87
|
ÜMRANİYE
|
ÜMRANİYE ŞEHİR ORMANI
|
ÜMRANİYE BELEDİYESİ
|
88
|
BEYKOZ
|
YILDIZTEPE
|
BEYKOZ BELEDİYESİ
|
89
|
BEYKOZ
|
KAVACIK
|
Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı
|
90
|
TUZLA
|
AKFIRAT
|
TUZLA BELEDİYESİ
|
91
|
KARTAL
|
AYDOS (AYAZMA) ŞEHİR ORMANI
|
KARTAL BELEDİYESİ
|
92
|
KARTAL
|
AYDOS
|
ÇAĞLA TURİZM
|
93
|
KARTAL
|
BAŞIBÜYÜK
|
ORAY İNŞAAT TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ/ İlk İşletmecisi olan ETE TURİZM tarafından 20.12.2018 tarihinde devredilmiştir.
|
94
|
KARTAL
|
FINDIKLI
|
YONCA GIDA TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|
95
|
KARTAL
|
GÜLENSU
|
Aydınoğulları Holding
|
96
|
KARTAL
|
KARASUDERE
|
Kübra Grup İnş. Taah. Oto. Tur.Gıda Eml. Tem.Dış Tic. Ltd. Şti.
|
97
|
TUZLA
|
TUZLA
|
TUZLA BELEDİYESİ
|
98
|
ÇEKMEKÖY
|
KOÇULLU
|
KOÇULLU KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ -( İLK İŞLETMECİSİ MGM SPORTİF ÜRÜNLER 27.12.2018 TARİHİNDE MESİRE YERİNİ DEVRETMİŞTİR.)
|
99
|
ÇEKMEKÖY
|
MEŞE ALTI (ÖMERLİ)
|
ÖZDİL DAY. TÜK. MALLARI SAN.
|
100
|
BEYKOZ
|
CUMHURİYET KÖY
|
Orman fakültelileri derneği İktisadi İşletmesi
|
101
|
BEYKOZ
|
RİVA ÇAYAĞZI
|
BEYKOZ BELEDİYESİ
|
102
|
SULTANBEYLİ
|
BALLICA
|
SİNOP İLİ VE İLÇELERİ KÜLTÜR DER.
|
103
|
SANCAKTEPE
|
EYÜP SULTAN
|
SANCAKTEPE BELEDİYESİ
|
104
|
SULTANBEYLİ
|
KURNA KÖYÜ
|
PENDİK BELEDİYESİ
|
105
|
SANCAKTEPE
|
MEŞELİK
|
SANCAKTEPE BELEDİYESİ
|
106
|
SULTANBEYLİ
|
PAŞAKÖY
|
Sahilköy Turizm Medya Ltd.Şti
|
107
|
SANCAKTEPE
|
AYDOS MİLLET BAHÇESİ ( Eski adı Sancaktepe)
|
SANCAKTEPE BELEDİYESİ
|
108
|
SULTANBEYLİ
|
SAZAKÇEŞME
|
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
|
109
|
SULTANBEYLİ
|
ŞALGAMLIDERE
|
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
|
110
|
SULTANBEYLİ
|
TAVUKÇU YOLU
|
PENDİK BELEDİYESİ
|
111
|
SULTANBEYLİ
|
MİMAR SİNAN
|
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
|
112
|
SULTANBEYLİ
|
AYDOS KALESİ
|
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
|
113
|
SULTANBEYLİ
|
ABDURRAHMANGAZİ
|
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
|
114
|
PENDİK
|
EMİRLİ
|
kclp gıda Ürn. Ve San. Tic.lmt.şti
|
115
|
TUZLA
|
MERCAN YUVASI
|
TUZLA BELEDİYESİ
|
116
|
BEYKOZ
|
GÜMÜŞSUYU
|
Darul eytam Vakfı
|
117
|
SARIYER
|
YEŞİLTEPE
|
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
118
|
SARIYER
|
KURTYOLU
|
Seyrantepe İşletmecilik Turizm ve tic ltd şti
|
119
|
SULTANGAZİ
|
MİMAR SİNAN ŞEHİR ORMANI
|
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
120
|
SULTANGAZİ
|
HACI BEKTAŞ-I VELİ
|
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
121
|
ARNAVUTKÖY
|
BOĞAZKÖY
|
ARAŞ İNŞ. YAT. TAAH. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş
|
122
|
EYÜP
|
GÖKTÜRK
|
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
|
123
|
EYÜP
|
ÇİÇEKÇİLER
|
Hasan Erdoğan AYDOĞAN
|
124
|
EYÜP
|
AZİZPAŞA
|
GÜNGÖREN BELEDİYESİ
|
125
|
EYÜP
|
ULUSLAR ARASI KENT ORMANI
|
İ.B.B
|
126
|
ARNAVUTKÖY
|
TAŞOLUK
|
Kozalak Plastik turz.inşaat Gıda
|
127
|
ARNAVUTKÖY
|
İMRAHOR
|
ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
128
|
ARNAVUTKÖY
|
KAYABAŞI
|
Etzade Gıda Tarım ve Hayvancılık Tic.Ltd.Şti
|
129
|
ARNAVUTKÖY
|
TAYAKADIN
|
ÖGER MERMERCİLİK
|
130
|
ÜMRANİYE
|
OSMANGAZİ KORUSU
|
ÜMRANİYE BELEDİYESİ
|
131
|
ÇEKMEKÖY
|
BEYZADE
|
ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|
132
|
MALTEPE
|
ATAŞEHİR
|
SİMURG GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş
|
133
|
KAĞITHANE
|
KAĞITHANE
|
KAĞITHANE BELEDİYESİ
|
134
|
ARNAVUTKÖY
|
FINDIKDERE
|
Duru Doğal Hayat ve Sağlık A.ş
|
135
|
ÇEKMEKÖY
|
ÇAMLIK
|
Çekmeköy Bld.Başkanlığı
|
136
|
ÇEKMEKÖY
|
İBNİ SİNA
|
Arvona Turizm Tarım Hayvancılık ve Maden İşletmeciliği Dış. Tic. Ltd. Şti
|
137
|
ÜSKÜDAR
|
ÜSKÜDAR ŞEHİR ORMANI
|
Üsküdar Belediye Başkanlığı
|
138
|
ÇEKMEKÖY
|
HANZADE
|
BBC Metal enrj.san.ve dış.tic.aş.
|
139
|
SANCAKTEPE
|
Hilal Konaklamasız Orman Parkı
|
SANCAKTEPE BELEDİYESİ
|
|
|
|
|
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ EKOTURİZM ROTASI
|
1
|
Adalar
|
Büyükada Ekoturizm Alanı
|
OGM