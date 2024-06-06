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Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlere kısıtlama

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, yangın tehdidi nedeniyle 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlere kısıtlama getirildiğini duyurdu. Belirtilen alanların dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yapmak yasaklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 14:32 Güncelleme 06 Haziran 2024, 15:21
Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlere kısıtlama

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

İstanbul'da orman girişlerine kısıtlama!

Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul'un ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbirler alındı.



Bu kapsamda, belirtilen alanların dışında yer alan ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı kaydedildi.

İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbest olacak.

Belirtilen alanların dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yapmak yasaklandı.



ANIZ, TARLA TEMİZLİĞİ GİBİ NEDENLERLE ATEŞ YAKILAMAYACAK

Orman Yasası'nın 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsü yakılamayacak.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşların, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz almaları gerekecek. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar yapılacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.



SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYENLER İÇİN İZİN ŞARTI

Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlar, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilecek. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf olmayacak.

İlçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin şekilde gözetim ve denetim yapacak. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlıklarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.

Karar ve önlemlere aykırı hareket eden kişiler hakkında idari ve adli işlem yapılacak.

İşte ilçe ilçe İstanbul'daki ormanlık alanlar;

1

Beykoz

Polonezköy Tabiat Parkı

Serender Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şti. Sahilköy Turizm Medya Ltd. Şti. Nadir Tekin Ortak Girişimi

2

Sarıyer

Türkmenbaşı Tabiat Parkı

Beykent Üniversitesi

3

Sarıyer

Parkorman Tabiat Parkı

Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.

4

Şile - Çekmeköy

Avcıkoru Tabiat Parkı

Palmiye Sanat Turizm A.Ş.

5

Eyüp

Ayvatbendi Tabiat Parkı

Eyüpsultan Belediyesi

6

Sarıyer

Bentler Tabiat Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

7

Adalar

Büyükada Tabiat Parkı

Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yat. İşl. ve Tic. A.Ş
Boğaziçi Tesis Yön. Hiz. San. Tic. A.Ş.
İstanbul Akvaryum Turizm Tic. Ltd. Şti

8

Çatalca

Çilingoz Tabiat Parkı

Zarif Dayanıklı Tüketim Ltd. Şti.

9

Adalar

Değirmenburnu Tabiat Parkı

Pena Turizm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti

10

Adalar

Dilburnu Tabiat Parkı

Yasemin Ece ALYANAK

11

Beykoz

Elmasburnu Tabiat Parkı

Beykoz Belediyesi

12

Sarıyer

Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

Arif Arduç

13

Eyüp

Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

14

Sarıyer

Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı

Kağıthane Belediye Başkanlığı

15

Eyüp

Göktürk Göleti Tabiat Parkı

Esenler Belediyesi

16

Sarıyer

Irmak Tabiat Parkı

Orman Mühendisleri Odası

17

Sarıyer

Kirazlıbent Tabiat Parkı

Bağcılar Belediyesi

18

Sarıyer

Kömürcübent Tabiat Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

19

Sarıyer

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

20

Sarıyer

Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı

PAN Tesis Turizm İşletmeciliği A.Ş.

21

Beykoz

Mihrabat Tabiat Parkı

Bayteks Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.

22

Sarıyer

Neşetsuyu Tabiat Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

23

Arnavutköy

Şamlar Tabiat Parkı

Başakşehir Belediyesi

24

Tuzla

Hacet Deresi Tabiat Parkı

Türtur Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti.

25

Beykoz

Göztepe Tabiat Parkı

Gürle Suni Deri Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.

26

Silivri

Danamandıra Tabiat Parkı

Esenyurt Belediyesi

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ ORMAN PARKLARI

1

Şile

Bucaklı Kilimli Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

2

Şile

Kurna Orman Parkı

Şile Belediyesi

3

Şile

Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı

Şile Belediyesi

4

Şile

Alacalı (Talisiye) Orman Parkı

Şile Belediyesi

5

Şile

Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı

Şile Belediyesi

6

Şile

Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

7

Şile

Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8

Şile

Karaburun (Kurna) Mesire Yeri

İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

9

Şile

Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı

Mevlüt ÖZDEMİR RRR Turizm A:Ş:

10

Şile

Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı

Sezer Gürbüz Otomotiv ve Gayrimenkul İnş.Tic.Ltd.Şti.

11

Şile

Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı

Nejdet ÇALIŞKAN

12

Şile

Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı

Şile Belediyesi

13

Şile

Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı

AİS Otomotiv Tur. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

14

Şile

Kocakuş Orman Parkı

Kazım TARA

15

Şile

Küpelitaş Orman Parkı

Elit Tasarım

16

Şile

Sofular (Kurucadere) Orman Parkı

Şile Belediyesi

17

Şile

Balibey Orman Parkı

DERİKS TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SAN.

18

Şile

Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı

Şile Belediyesi

19

Şile

Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

20

Şile

Karamandere Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

21

Şile

Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

22

Şile

Kırandere Mesire Yeri

SANCAKTEPE BELEDİYESİ

23

Şile

Kaletepe Mesire Yeri

Armola Sağlık Turizm ( Vural BENZER)

24

Şile

Karacaaçmalar Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

25

Şile

Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

26

Şile

Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı

ŞİLE BELEDİYESİ

27

Şile

Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı

Şile Belediyesi

28

Şile

AVCIKORU

ŞİLE BELEDİYESİ

29

Şile

Alacalı Ören

Şile Belediye Başkanlığı

30

Şile

Yazımanayır Orman Parkı

Şile Belediyesi

31

Çatalca

Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri

İBBB

32

Çatalca

Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri

İBBB

33

Çatalca

Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri

Murat GÜLEN

34

ÇATALCA

KÜPTEPE ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

İBBB

35

ÇATALCA

HACIÇEŞME ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

İBBB

36

ÇATALCA

HARMANLAR ÜSTÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

İBBB

37

ÇATALCA

KARAPINAR ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

İBBB

38

ÇATALCA

KARASAKAL ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

HAYATİ GÖNCÜ

39

ÇATALCA

ÇEŞMECİ PINARI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

İBBB

40

ÇATALCA

KABAKÇA ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

BTA TEKSTİL SAN. Ve DIŞ. TİC.LTD.ŞTİ

41

ÇATALCA

EKMEKÇİOĞLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

İBBB

42

ÇATALCA

BEKİRLİ KÖYÜ(İHSANİYE YOLU) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

Koru Vadi Turizm A.Ş.

43

ÇATALCA

İNCEĞİZ KÖYÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

İBBB

44

ÇATALCA

DEVEKOŞAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

İBBB

45

ARNAVUTKÖY

KESTANELİK ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

Aykut ÇAKIR

46

ARNAVUTKÖY

YELDEĞİRMENİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

Çağdaş Gayrimenkul İnş.

47

ARNAVUTKÖY

GERMEALTI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

Dursun GEZİCİ

48

ARNAVUTKÖY

BOYALIK KÖYÜ (Ambardolduran) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

SETNA EĞİTİM HİZMETLERİ Ltd.Şti. DEVİR.05.08.2020 BOYALIK ADEN MESİRE ALANI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ.

49

ÇATALCA

MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK Orman Parkı

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50

SİLİVRİ

KÜÇÜKSİNEKLİ KÖYÜ (BARAJ) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

Silivri Belediye Başkanlığı

51

SİLİVRİ

KOCAMEKAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

SİLİVRİ BELEDİYESİ

52

BEYLİKDÜZÜ

YAKUPLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

İ.B.B

53

ÇATALCA

ÇİFTLİKKÖY ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ

Labirent İstanbul Etkinlik ve davet Turizm Restoran san. Tic Ltd Şti

54

EYÜP

BİNBAŞI ÇEŞMESİ

ÖZDEMİR POLİMER PLASTİK PETRO KİMYA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş

55

EYÜP

ELMALI TEPE

NUFA İNŞ.ENRJ.

56

EYÜP

KURTKEMERİ

İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI

57

EYÜP

ÇATALMEŞE

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ

58

ADALAR

ÇINAR (A BÖLÜMÜ)

Rahmi UZUN

ADALAR

ÇINAR (B BÖLÜMÜ)

Türkan ÜLKER

ADALAR

ÇINAR (C BÖLÜMÜ)

Mustafa BİLGİN

ADALAR

ÇINAR (D BÖLÜMÜ)

Aydın ALPAY

59

ADALAR

AŞIKLAR

Abdurrahim AKINCI

60

ADALAR

BÜYÜKTUR

SERTUR SERVİS TURİZM VE TİC. A.Ş

61

ADALAR

ÇAMLİMANI

H. VOLKAN ATILGAN

62

ADALAR

ADAPARK ESKİBAĞ

Ünka Tur.Hurda inş.San. Ve Tic.Ltd.Şti

63

ADALAR

PANORAMA

PANORAMA PROJE TASARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ..

64

ADALAR

KALPAZANKAYA

İSMAİL BUCAK

65

ADALAR

ZEYTİNLİK

Halki İnş.ve San A.Ş

66

ÜMRANİYE

ÇIR ÇIR

ÜMRANİYE BELEDİYESİ

67

ÇEKMEKÖY

GÜVERCİNLİK

ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

68

ÇEKMEKÖY

RAHMİ DEMİR

İ.B.B

69

ÇEKMEKÖY

ÇATALMEŞE

ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

70

ÇEKMEKÖY

MUHSİN YAZICIOĞLU

İ.B.B

71

ÇEKMEKÖY

NURTEPE

ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

72

ÇEKMEKÖY

REŞADİYE

ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

73

ÇEKMEKÖY

KÜÇÜKKORU

ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

74

ÇEKMEKÖY

NİŞANTEPE

ŞİŞA KAFE RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

75

ÇEKMEKÖY

TAŞDELEN

ÖZ EKŞİOĞLU İNŞAAT

76

ÇEKMEKÖY

TAŞDELEN

ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

77

ÇEKMEKÖY

TAŞLITEPE

EKŞİOĞLU VAKFI

78

BEYKOZ

ALİ BAHADIR

BEYKOZ BELEDİYESİ

79

BEYKOZ

KARLITEPE

BEYKOZ BELEDİYESİ

80

BEYKOZ

KAYMAKDONDURAN

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ

81

BEYKOZ

KAYNARCA

BEYKOZ BELEDİYESİ

82

BEYKOZ

POYRAZKÖY

Darya İnşaat Turizm Gıda San.ve Tic.

83

BEYKOZ

TOKATKÖY

BEYKOZ BELEDİYESİ

84

BEYKOZ

FATİH SULTAN MEHMET

Akviya Mesire Alanı İşletmeciliği Tic.Ltd.Şti

85

BEYKOZ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ŞEHİR ORMANI

BEYKOZ BELEDİYESİ

86

ÜMRANİYE

HEKİMBAŞI

ÜMRANİYE BELEDİYESİ

87

ÜMRANİYE

ÜMRANİYE ŞEHİR ORMANI

ÜMRANİYE BELEDİYESİ

88

BEYKOZ

YILDIZTEPE

BEYKOZ BELEDİYESİ

89

BEYKOZ

KAVACIK

Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı

90

TUZLA

AKFIRAT

TUZLA BELEDİYESİ

91

KARTAL

AYDOS (AYAZMA) ŞEHİR ORMANI

KARTAL BELEDİYESİ

92

KARTAL

AYDOS

ÇAĞLA TURİZM

93

KARTAL

BAŞIBÜYÜK

ORAY İNŞAAT TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ/ İlk İşletmecisi olan ETE TURİZM tarafından 20.12.2018 tarihinde devredilmiştir.

94

KARTAL

FINDIKLI

YONCA GIDA TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

95

KARTAL

GÜLENSU

Aydınoğulları Holding

96

KARTAL

KARASUDERE

Kübra Grup İnş. Taah. Oto. Tur.Gıda Eml. Tem.Dış Tic. Ltd. Şti.

97

TUZLA

TUZLA

TUZLA BELEDİYESİ

98

ÇEKMEKÖY

KOÇULLU

KOÇULLU KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ -( İLK İŞLETMECİSİ MGM SPORTİF ÜRÜNLER 27.12.2018 TARİHİNDE MESİRE YERİNİ DEVRETMİŞTİR.)

99

ÇEKMEKÖY

MEŞE ALTI (ÖMERLİ)

ÖZDİL DAY. TÜK. MALLARI SAN.

100

BEYKOZ

CUMHURİYET KÖY

Orman fakültelileri derneği İktisadi İşletmesi

101

BEYKOZ

RİVA ÇAYAĞZI

BEYKOZ BELEDİYESİ

102

SULTANBEYLİ

BALLICA

SİNOP İLİ VE İLÇELERİ KÜLTÜR DER.

103

SANCAKTEPE

EYÜP SULTAN

SANCAKTEPE BELEDİYESİ

104

SULTANBEYLİ

KURNA KÖYÜ

PENDİK BELEDİYESİ

105

SANCAKTEPE

MEŞELİK

SANCAKTEPE BELEDİYESİ

106

SULTANBEYLİ

PAŞAKÖY

Sahilköy Turizm Medya Ltd.Şti

107

SANCAKTEPE

AYDOS MİLLET BAHÇESİ ( Eski adı Sancaktepe)

SANCAKTEPE BELEDİYESİ

108

SULTANBEYLİ

SAZAKÇEŞME

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

109

SULTANBEYLİ

ŞALGAMLIDERE

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

110

SULTANBEYLİ

TAVUKÇU YOLU

PENDİK BELEDİYESİ

111

SULTANBEYLİ

MİMAR SİNAN

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

112

SULTANBEYLİ

AYDOS KALESİ

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

113

SULTANBEYLİ

ABDURRAHMANGAZİ

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

114

PENDİK

EMİRLİ

kclp gıda Ürn. Ve San. Tic.lmt.şti

115

TUZLA

MERCAN YUVASI

TUZLA BELEDİYESİ

116

BEYKOZ

GÜMÜŞSUYU

Darul eytam Vakfı

117

SARIYER

YEŞİLTEPE

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

118

SARIYER

KURTYOLU

Seyrantepe İşletmecilik Turizm ve tic ltd şti

119

SULTANGAZİ

MİMAR SİNAN ŞEHİR ORMANI

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

120

SULTANGAZİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

121

ARNAVUTKÖY

BOĞAZKÖY

ARAŞ İNŞ. YAT. TAAH. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş

122

EYÜP

GÖKTÜRK

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

123

EYÜP

ÇİÇEKÇİLER

Hasan Erdoğan AYDOĞAN

124

EYÜP

AZİZPAŞA

GÜNGÖREN BELEDİYESİ

125

EYÜP

ULUSLAR ARASI KENT ORMANI

İ.B.B

126

ARNAVUTKÖY

TAŞOLUK

Kozalak Plastik turz.inşaat Gıda

127

ARNAVUTKÖY

İMRAHOR

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

128

ARNAVUTKÖY

KAYABAŞI

Etzade Gıda Tarım ve Hayvancılık Tic.Ltd.Şti

129

ARNAVUTKÖY

TAYAKADIN

ÖGER MERMERCİLİK

130

ÜMRANİYE

OSMANGAZİ KORUSU

ÜMRANİYE BELEDİYESİ

131

ÇEKMEKÖY

BEYZADE

ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

132

MALTEPE

ATAŞEHİR

SİMURG GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş

133

KAĞITHANE

KAĞITHANE

KAĞITHANE BELEDİYESİ

134

ARNAVUTKÖY

FINDIKDERE

Duru Doğal Hayat ve Sağlık A.ş

135

ÇEKMEKÖY

ÇAMLIK

Çekmeköy Bld.Başkanlığı

136

ÇEKMEKÖY

İBNİ SİNA

Arvona Turizm Tarım Hayvancılık ve Maden İşletmeciliği Dış. Tic. Ltd. Şti

137

ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR ŞEHİR ORMANI

Üsküdar Belediye Başkanlığı

138

ÇEKMEKÖY

HANZADE

BBC Metal enrj.san.ve dış.tic.aş.

139

SANCAKTEPE

Hilal Konaklamasız Orman Parkı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ EKOTURİZM ROTASI

1

Adalar

Büyükada Ekoturizm Alanı

OGM

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