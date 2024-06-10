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"Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" tartışmasının sonu kaza ile bitti! İstanbul Beşiktaş'ta bir yolcu İETT otobüsü şoförüne saldırdı

İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" tartışmasının sonu kaza ile bitti. Yolcunun otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırısı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 16:51 Güncelleme 10 Haziran 2024, 17:12
Araç Zincirlikuyu’dan geçer mi? tartışmasının sonu kaza ile bitti! İstanbul Beşiktaş’ta bir yolcu İETT otobüsü şoförüne saldırdı

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Olay, dün saat 23:40 sularında İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi.

Beşiktaş'ta İETT otobüsünde kazayla biten "araç nereden geçiyor" kavgası kamerada

İddiaya göre İETT otobüsüne binen bir yolcu, şoföre "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" sorusunu yöneltti.

Şoför, aracın Taksim'e gideceğini söylediği halde yolcunun tekrar aynı soruyu sorup aynı yanıtı alması gerginlik yarattı.

İkili arasındaki sözlü atışma yolcunun şoföre tokat ve yumrukla saldırmasıyla kavgaya dönüştü.

Yolcunun saldırısı sonrası, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki taksi ve motosiklete çarptı.

Otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırı anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken kavga otobüs içindeki diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.

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