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Almanya'da çaldı lüks otellerde yedi! Yasemin Gündoğan'ın 8.2 milyon Euro'yı ne yaptığı ortaya çıktı

Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8.2 milyon Euro çalarak kayıplara karışan ve 1033 gün sonra Bremen Havalimanı'nda polise teslim olan Yasemin Gündoğan'ın vurgun yaptığı parayı nasıl harcadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 08:31 Güncelleme 10 Haziran 2024, 08:46
Almanya’da çaldı lüks otellerde yedi! Yasemin Gündoğan’ın 8.2 milyon Euro’yı ne yaptığı ortaya çıktı

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Bremen'de çalıştığı para taşıma şirketinden 8 milyon euro'yu akıl almaz bir yöntemle çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan, uzun bir süre izini kaybettirmeyi başardı.

TESLİM OLDU
İnterpol tarafından dünyanın her yerinde aranan Yasemin Gündoğan geçen 21 Mart'ta Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim oldu.

Yasemin GündoğanYasemin Gündoğan

Türkiye'nin ve Almanya'nın gündemini meşgul eden Yasemin Gündoğan'ın milyonluk vurgununda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

4 YIL BOYUNCA PLAN YAPTI
Almanya'da 2019'da para dağıtım şirketi Loomis'te işe başlayan Yasemin Gündoğan, müşterilerin talep ettiği nakit tutarları, mühürlü torbalar şeklinde paketlemekle görevlendirildi. 4 yıl boyunca, soygun için tüm planlarını yapan Gündoğan, 21 Mayıs 2023 gecesi, çalıntı bir aracın plakasını taktığı kiralık siyah minibüsle, şirkete geldi.

BİR TÜRLÜ YAKALANAMADI

Müşterilere gönderilmek üzere torbalanmış 8.2 milyon euro'yu alıp şirketten çıkan Gündoğan, çalıntı plakayı söküp, orijinal plakayı takarak, Viyana'ya gitti. İzmir'de kurduğu çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran bir şebekenin lideri olan çocukluk arkadaşı, blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın yardımıyla, paraların bir kısmını lüks saatler alıp özel jetle Türkiye'ye getiren Gündoğan, burada tekrar nakde dönüştürdü.Yiğit Tufan, İzmir'de yakalanmasına rağmen uzun süre Muğla, Marmaris ve Ege Denizindeki bir yatta saklanan Gündoğan, bir türlü yakalanamadı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan Gündoğan, 19 Mart 2024 günü Yasemin Guendogan yazan pasaportuyla, İstanbul'dan uçakla gittiği Almanya'nın Bremen Havalimanında, avukatıyla birlikte polise teslim oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
İnterpol tarafından dünyanın her yerinde aranan Yasemin Gündoğan geçen 21 Mart'ta Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olmuştu. Gündoğan'ın polise teslim olduktan iki hafta sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Yasemin Gündoğan'ın serbest bırakıldığını doğrulayan avukatı Carsten Scheuchzer, " Müvekkilim iki hafta gözaltında kaldı ve o tarihten bu yana şartlı olarak serbest bırakıldı.Haftada iki kez polise rapor vermesi gerekiyor." dedi. Yasemin Gündoğan'ın suçunu itiraf etmesine rağmen serbest kalması Alman medyasında bile şaşkınlık yaratırken, yargılanmanın henüz başlanmadığı belirtildi.

ÇALINTI PARAYI LÜKS OTELLERDE HARCADI
Gündoğan'ın (31), Türkiye'ye kaçtıktan sonra lüks otellerde saklandığı ortaya çıktı. Gündoğan'ın önce İzmir'de 5 yıldızlı otelde kaldığı belirlendi. Buradan başka bir otele geçen Gündoğan'ın ardından Antalya'da kaya içine oyulmuş içinde birden fazla odası, mutfağı, banyosu ve havuzu olan lüks bir villada yaklaşık 2,5 yıl kaldığı kaydedildi.

Gündoğan'ın suç ortağı Yiğit TufanGündoğan'ın suç ortağı Yiğit Tufan

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