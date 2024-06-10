Almanya’da çaldı lüks otellerde yedi! Yasemin Gündoğan’ın 8.2 milyon Euro’yı ne yaptığı ortaya çıktı

BİR TÜRLÜ YAKALANAMADI
Müşterilere gönderilmek üzere torbalanmış 8.2 milyon euro'yu alıp şirketten çıkan Gündoğan, çalıntı plakayı söküp, orijinal plakayı takarak, Viyana'ya gitti. İzmir'de kurduğu çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran bir şebekenin lideri olan çocukluk arkadaşı, blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın yardımıyla, paraların bir kısmını lüks saatler alıp özel jetle Türkiye'ye getiren Gündoğan, burada tekrar nakde dönüştürdü.Yiğit Tufan, İzmir'de yakalanmasına rağmen uzun süre Muğla, Marmaris ve Ege Denizindeki bir yatta saklanan Gündoğan, bir türlü yakalanamadı.
İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan Gündoğan, 19 Mart 2024 günü Yasemin Guendogan yazan pasaportuyla, İstanbul'dan uçakla gittiği Almanya'nın Bremen Havalimanında, avukatıyla birlikte polise teslim oldu.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
İnterpol tarafından dünyanın her yerinde aranan Yasemin Gündoğan geçen 21 Mart'ta Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olmuştu. Gündoğan'ın polise teslim olduktan iki hafta sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Yasemin Gündoğan'ın serbest bırakıldığını doğrulayan avukatı Carsten Scheuchzer, " Müvekkilim iki hafta gözaltında kaldı ve o tarihten bu yana şartlı olarak serbest bırakıldı.Haftada iki kez polise rapor vermesi gerekiyor." dedi. Yasemin Gündoğan'ın suçunu itiraf etmesine rağmen serbest kalması Alman medyasında bile şaşkınlık yaratırken, yargılanmanın henüz başlanmadığı belirtildi.
ÇALINTI PARAYI LÜKS OTELLERDE HARCADI
Gündoğan'ın (31), Türkiye'ye kaçtıktan sonra lüks otellerde saklandığı ortaya çıktı. Gündoğan'ın önce İzmir'de 5 yıldızlı otelde kaldığı belirlendi. Buradan başka bir otele geçen Gündoğan'ın ardından Antalya'da kaya içine oyulmuş içinde birden fazla odası, mutfağı, banyosu ve havuzu olan lüks bir villada yaklaşık 2,5 yıl kaldığı kaydedildi.