Almanya’da çaldı lüks otellerde yedi! Yasemin Gündoğan’ın 8.2 milyon Euro’yı ne yaptığı ortaya çıktı

BİR TÜRLÜ YAKALANAMADI

Müşterilere gönderilmek üzere torbalanmış 8.2 milyon euro'yu alıp şirketten çıkan Gündoğan, çalıntı plakayı söküp, orijinal plakayı takarak, Viyana'ya gitti. İzmir'de kurduğu çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran bir şebekenin lideri olan çocukluk arkadaşı, blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın yardımıyla, paraların bir kısmını lüks saatler alıp özel jetle Türkiye'ye getiren Gündoğan, burada tekrar nakde dönüştürdü.Yiğit Tufan, İzmir'de yakalanmasına rağmen uzun süre Muğla, Marmaris ve Ege Denizindeki bir yatta saklanan Gündoğan, bir türlü yakalanamadı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle de aranan Gündoğan, 19 Mart 2024 günü Yasemin Guendogan yazan pasaportuyla, İstanbul'dan uçakla gittiği Almanya'nın Bremen Havalimanında, avukatıyla birlikte polise teslim oldu.