Van Saray’da sel: 2 büyükbaş, 100’e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Van'ın Saray ilçesinde yağış sonrası derenin taşması sonucu meydana gelen selde 2 büyükbaş ve 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu, 10 yapı da hasar gördü. Van'da sel felaketi! 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU Van Valiliğinin uyarısının ardından bugün öğleden sonra Saray ilçesine bağlı Karahisar, Kekikdüzü ve Örenburç mahallerinde sağanak yağış sele neden oldu. Selden dolayı Karahisar mahallesinde 2 büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvan telef olurken, 10 yapı da hasar gördü. Selden sonra belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

"VALİ BALCI SEL BÖLGESİNDE"

Van Valisi Ozan Balcı, akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen selden dolayı Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Saray Kaymakamı Eyup Gürdal ve mahalleliler tarafından karşılanan Vali Balcı'ya olayla ilgili bilgi verildi.