Yarın itibariyle tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak! 12 Haziran’a kadar terk etmeyecek... Alarma basıldı

Türkiye'de yaşayanlar, son dakika meteorolojik bilgilerle tedirgin oluyor. Ülkemize doğru yaklaşan bir sıcak hava dalgasıyla ilgili tahminler, birçok kişinin endişelenmesine neden oldu. İşte tüm merak edilenler...
Türkiye'de yaşayanlar, son dakika meteorolojik bilgilerle tedirgin oluyor. Ülkemize doğru yaklaşan bir sıcak hava dalgasıyla ilgili tahminler, birçok kişinin endişelenmesine neden oldu. İşte tüm merak edilenler...
12 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK
Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, 12 Haziran tarihine kadar Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağı ve mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle sağlık açısından hassas olan vatandaşlar için endişe kaynağı oluşturuyor.
Uzmanlar, bu tür sıcak hava dalgalarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle, vatandaşların sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem arz ediyor.
İTALYA'DAN GELİP BU İLLERİ SARACAK
Ayrıca Türkiye'nin doğu bölgelerinde hava durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. İtalya'dan yola çıkan ve etkisini göstermeye başlayan bir hava sistemi, Kars, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum gibi illerimizi etkisi altına alabilir.
Yarın (9 Haziran 2024) İtalya'nın kuzeyinde iri şekilde dolu yağışı bekleniyor. Bu durumun yarın Türkiye'nin doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ufak çaplı dolu yağışlarına neden olabileceği tahmin ediliyor.