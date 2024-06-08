157 sene bu sayede yaşadı! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın her gün mutlaka tükettiği o besin...

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Zaro Ağa o dönemlerde bir gazeteye verdiği röportajda uzun ömrünün arkasında yatan kritik bir faktörü açıkladı. Zaro Ağa'nın düzenli olarak tükettiği belirli bir besin bu olağanüstü yaşam süresinde önemli bir rol oynadı. İşte o besin...

10 OSMANLI PADİŞAHI 6 SAVAŞ GÖRDÜ Bitlisli Zaro Ağa, 18 çocuk babası olarak tam 157 yıl boyunca yaşadığı olağanüstü hayatıyla hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi uyandırdı.