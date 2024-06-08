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157 sene bu sayede yaşadı! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın her gün mutlaka tükettiği o besin...

Bitlisli Zaro Ağa, tam 157 yıl boyunca yaşadığı olağanüstü hayatıyla hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi uyandırdı. 1774 yılında doğan ve 1931 yılında vefat eden Zaro Ağa, uzun yaşamı boyunca birçok tarihi olaya tanıklık etti ve bir asrı aşkın süre boyunca pek çok nesle ilham kaynağı oldu. Onun uzun ömrünün ardındaki sır ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 18:27 Güncelleme 08 Haziran 2024, 18:27
157 sene bu sayede yaşadı! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa’nın her gün mutlaka tükettiği o besin...

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Zaro Ağa o dönemlerde bir gazeteye verdiği röportajda uzun ömrünün arkasında yatan kritik bir faktörü açıkladı. Zaro Ağa'nın düzenli olarak tükettiği belirli bir besin bu olağanüstü yaşam süresinde önemli bir rol oynadı. İşte o besin...

10 OSMANLI PADİŞAHI 6 SAVAŞ GÖRDÜ

Bitlisli Zaro Ağa, 18 çocuk babası olarak tam 157 yıl boyunca yaşadığı olağanüstü hayatıyla hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi uyandırdı.

Onun uzun ömrü ve tanıklık ettiği tarihi olaylar, dünya tarihine altın harflerle yazılan isimlerden biri olmasını sağladı. Zaro Ağa, 1774 yılında doğmuş ve 1931 yılında vefat etmiştir. Bu süre zarfında 10 Osmanlı padişahı, 6 önemli savaş ve bir cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Zaro Ağa, birçok tarihi olaya şahitlik etti.

UZUN YAŞAMININ SIRRI BU BESİNMİŞ!

Zaro Ağa'nın uzun ömrünün ardındaki sır, sağlıklı beslenme alışkanlıklarında yatıyordu. Yapılan son araştırmalar, Zaro Ağa'nın yaşamının sırrını açıkladığı bir röportajda dikkat çeken bir detayı ortaya çıkardı:

Bitlis yöresinin doğal ürünlerine olan güveni ve her gün düzenli olarak tükettiği ev yapımı yoğurt, onun uzun yaşamının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Döneminde hazır ve işlenmiş gıdaların bulunmadığı bir zamanda yaşayan Zaro Ağa, sağlıklı beslenme tercihini ev yapımı yoğurt gibi doğal ve organik besinlere yönlendirerek uzun bir ömür sürdü.

Ev yapımı yoğurdunun basit ama etkili bir mucize olduğunu savunan Zaro Ağa, doğal ve organik besinlere erişimin kolaylığıyla beslenme alışkanlıklarını şekillendiriyordu. Bu sağlıklı tercih, Zaro Ağa'nın sağlık sorunlarına rağmen uzun bir yaşam sürmesine katkı sağlamıştı.

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