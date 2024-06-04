Bu iller hafta boyunca kavrulacak! 65+ yaşlıları ve çocukları saklayın! Meteoroloji uzmanları 'eyvah' diyerek açıkladı

1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin her yerinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Ancak bazı bölgelerde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. İşte il il hava durumu raporu...

2 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin her yerinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Ancak özellikle bazı bölgelerde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.