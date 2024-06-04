Bu iller hafta boyunca kavrulacak! 65+ yaşlıları ve çocukları saklayın! Meteoroloji uzmanları 'eyvah' diyerek açıkladı

Bazı bölgelerde sıcaklıkların 35 derece ve üzerine çıkması bekleniyor. Vatandaşların aşırı sıcağa karşı gerekli önlemleri almaları, bol su tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan sıcaklık uyarısı ve il il hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin her yerinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Ancak bazı bölgelerde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin her yerinde açık ve güneşli bir gün yaşanacak. Ancak özellikle bazı bölgelerde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLARA UYARI
Meteoroloji uzmanları, Bursa ve çevresi, İstanbul, Muğla ve İzmir'de sıcaklıkların 35 dereceyi aşabileceği konusunda uyarıyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların aşırı sıcaktan korunmak için bol su tüketmeleri, serin ortamlarda bulunmaları ve açık havada uzun süre kalmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor.