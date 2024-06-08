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Jigolo vurgunu: Lüks sitede çağrı merkezi kurup kandırdılar

Esenyurt'ta lüks sitede kurdukları çağrı merkezi ile aradıkları vatandaşlara "Jigolo sitesine giriş yapıp üye kaydı oluşturmuşsunuz." diyerek kandıran dolandırıcılar milyonlarca liralık vurgun yaptı. Dolandırılan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen polisler yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Baskında biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 15:35 Güncelleme 08 Haziran 2024, 15:44
Jigolo vurgunu: Lüks sitede çağrı merkezi kurup kandırdılar

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Esenyurt'ta lüks sitede kurdukları çağrı merkezinden aradıkları vatandaşları "Jigolo" yalanıyla kandıran 5 kişi gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

"JİGOLO SİTESİNE ÜYE OLMUŞSUNUZ "
İhbarı yapan kişi bir çağrı merkezinden aranarak "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Borcunuzdan dolayı haciz başlatacağız. Söylenen miktarda parayı yatırırsanız icrayı durdururuz" diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi. Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin Esenyurt'ta 2 lüks rezidans dairesini kiralayarak çağrı merkezi haline getirdiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları baskında biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

8 BİN KİŞİYE AİT KİŞİSEL BİLGİ
Evde yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgiler ele geçirildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler H.B. (25), D.E. (22), H.Ö. (22), M.Ç. (21) ve O.O. (23) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri nasıl ele geçirdiği ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.



MİLYONLUK VURGUN
Şüphelilerin bu yöntemle binlerce kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı değerlendiriliyor. Bir çok vatandaşın adının böyle şeylere karışmaması için şikayetçi bile olmadığı dosyada çetenin lüks evlerde lüks araçlarla yaşam sürdükleri tespit edildi.

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