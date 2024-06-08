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İzmir'de tüyler ürperten olay: Bipolar bozukluğu olan adam eşini öldürüp intihar etti

Bipolar bozukluğu olan İbrahim Köçer, tartıştığı eşi Nurtaç’ı boğarak katletti. Daha sonra da kendisini asarak yaşamına son verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
İzmir’de tüyler ürperten olay: Bipolar bozukluğu olan adam eşini öldürüp intihar etti

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Tüyler ürperten olay, İzmir Buca'da yaşandı. Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan Diyarbakırlı İbrahim Köçer'e, bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Özel bir nakliye firmasında çalışan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öğrenilen 3 çocuk babası Köçer, 9 ve 26 yaşındaki iki kızını evden gönderdi. Ardından henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü. İbrahim Köçer, evin balkonunda kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

'BEN BU MANZARAYI NASIL UNUTACAĞIM'
Babası gibi bir nakliye firmasında çalışan çiftin çocuklarından Y.K., iş çıkışı eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Evin içerisinde annesi, balkonda ise babasının iple asılı halde cansız bedenlerini gören Y.K., sinir krizi geçirdi. Y.K.'nın "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım" diye feryatlarını duyan komşuları 112'ye haber verdi. Koçer çiftinin cenazeleri, ardından morga kaldırıldı.

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