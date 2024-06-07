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Kediyi sopayla dövdü! Vahşi adam apartmanda bulunan hayvanın canını işte böyle yaktı! Polis harekete geçti!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir şahıs, apartmanda bir kediyi sopayla dövdü! Şahıs olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı. Komşusunun ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan adam hakkında Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tahkikat başlatıldı.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 00:19 Güncelleme 08 Haziran 2024, 00:40
Kediyi sopayla dövdü! Vahşi adam apartmanda bulunan hayvanın canını işte böyle yaktı! Polis harekete geçti!

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir şahıs apartmandaki bir kediyi sopayla dövdü! Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, kedinin herhangi bir zararının bulunmadığı ancak şahsın kediye sopayla vurması üzerine kedinin şahsa saldırması yer alıyor.

Kediye apartmanda sopayla saldırdı anı kamerada!

KEDİYİ SEBEPSİZCE DÖVDÜ
Pamukova ilçesinde yaşanan kedinin saldırmasına sopayla karşılık veren şahıs, komşusunun ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, kedinin herhangi bir zararının bulunmadığı ancak şahsın kediye sopayla vurması üzerine kedinin şahsa saldırması yer alıyor. Daha sonra ise şahsın evine girerek kapıyı kapattığı görülüyor.

SAKARYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında, ilimiz Pamukova ilçesinde bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler paylaşılmış olup, ilimiz Pamukova çekildiği anlaşılan olayla ilgili olarak kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişi Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış ve olaya ilişkin adli tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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