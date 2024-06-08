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Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında? Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever saat kaçta uzaya gidecek? Hangi deneyleri yapacak?

Türk halkı, gökyüzüne olan merakını ve uzaya olan ilgisini bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in, 8 Haziran'da gerçekleştireceği uzay seferi için hazırlıklar sona erdi. Bu tarihi olay, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki ilerleyişine yeni bir ivme kazandıracak gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 10:09 Güncelleme 08 Haziran 2024, 10:09
Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında? Türkiye’nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever saat kaçta uzaya gidecek? Hangi deneyleri yapacak?

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Türkiye'nin göğe uzanan yolculuğunda yeni bir dönemeç daha yaklaşıyor. Ülkenin ikinci astronotu olarak görev yapacak olan Tuva Cihangir Atasever, 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmek üzere uzaya doğru yola çıkacak. Bu önemli misyon, Türk bilim dünyasının uluslararası alanda saygın bir konumda olma hedefine de büyük katkı sağlayacak.

Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, uzay yolculuğunu "VSS Unity" aracıyla yapacak.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, tarihi uzay yolculuğu öncesi konuştu.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik "Galactic 07" ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alacak.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Radyasyon analizinden insülin kalemi testine kadar deneyler

Bilimsel bir misyon gerçekleştirecek Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi.

"BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıyacak. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelenecek. Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edilecek.

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edilecek. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşınacak ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilecek. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.

Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edilecek. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanacak.

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

Sonrasında ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

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