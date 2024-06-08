Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında? Türkiye’nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever saat kaçta uzaya gidecek? Hangi deneyleri yapacak?

Türkiye'nin göğe uzanan yolculuğunda yeni bir dönemeç daha yaklaşıyor. Ülkenin ikinci astronotu olarak görev yapacak olan Tuva Cihangir Atasever, 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmek üzere uzaya doğru yola çıkacak. Bu önemli misyon, Türk bilim dünyasının uluslararası alanda saygın bir konumda olma hedefine de büyük katkı sağlayacak.
Atasever'in de içinde yer alacağı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçağın, ABD yerel saatiyle 08.30 sularında (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanması planlanıyor.
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, uzay yolculuğunu "VSS Unity" aracıyla yapacak.
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, tarihi uzay yolculuğu öncesi konuştu.
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 6 kişilik "Galactic 07" ekibinde ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronotun yanı sıra 2 pilot yer alacak.
Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta "VSS Unity" yörünge altı aracının, taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin feetlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.
Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.