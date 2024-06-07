Canan Karatay 2025’te yaşanacak diyerek duyurdu! Eğer bu felaket gerçekleşirse yandık ki ne yandık

Rusya ve Ukrayna Savaşı: Tahıl Üretimine Etkisi
Prof. Dr. Canan Karatay'ın uyarılarına ek olarak, dünya genelindeki uzmanlar Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin artması durumunda tahıl üretiminde ciddi düşüşler yaşanabileceğini belirtiyorlar.
Ukrayna, dünya tahıl üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan bir ülke konumunda. Dolayısıyla, bu ülkede yaşanacak herhangi bir olumsuzluk, küresel gıda piyasasında dengeleri ciddi şekilde etkileyebilir ve kıtlık riskini artırabilir.
Sağlıklı Beslenme ve Kıtlıkla Mücadele
Prof. Dr. Canan Karatay'ın sadece gıda kıtlığı konusundaki uyarılarıyla değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle de dikkat çekiyor.
Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları, insanların vücut direncini artırarak potansiyel kıtlık durumlarında daha dayanıklı olmalarını sağlayabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve gıda kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması, kıtlıkla mücadelede önemli adımlardır.