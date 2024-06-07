Canan Karatay 2025’te yaşanacak diyerek duyurdu! Eğer bu felaket gerçekleşirse yandık ki ne yandık

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Küresel gıda kıtlığı, yaklaşan bir tehdit olmaktan çıkıp gerçek bir gerçeklik haline geliyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın uyarıları, bu konudaki farkındalığı artırmak ve alınması gereken önlemlere dikkat çekmek adına son derece önemlidir. Zeytin ağaçlarının korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, küresel gıda kıtlığına karşı etkili bir mücadele stratejisi olabilir.