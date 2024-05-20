Kısır kalırsınız: Prof. Dr. Canan Karatay’dan zeytin yiyenlere uyarı

Prof. Dr. Karatay, zeytin ve peynir gibi gıdaların doğal hallerinde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle zeytinlerin tuzunu çıkartmak amacıyla suya koymanın yanlış olduğunu belirten Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onların tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız" dedi.

Ayrıca, ev temizliğinde kullanılan kimyasal maddelerin de sağlık açısından zararlı olduğuna dikkat çekti. Karatay, "Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız, temiz yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.