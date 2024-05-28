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Canan Karatay'dan ağız kokusunu yok eden tarif: 16 saat ferah nefes için tek formül!

Ağız kokusu, birçok kişinin sıkça yaşadığı ve rahatsızlık veren bir sorun olabilir. Ancak Beslenme ve Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu sorunu çözmek için etkili ve doğal bir çözüm sunuyor. Karatay'ın önerdiği doğal karışım, gün boyunca ağız kokusunu önlemeye yardımcı oluyor ve taze bir nefes sağlıyor. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın ağız kokusunu gidermek için tavsiye ettiği mucizevi karışım ve kullanım detayları...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:59 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:59
Canan Karatay’dan ağız kokusunu yok eden tarif: 16 saat ferah nefes için tek formül!

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Ağız kokusu, mide boşluğunun uzun süreli olması, azalan sıvı miktarı ve artan bakteri aktivitesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek için Prof. Dr. Canan Karatay, şu öneriyi sundu...

MALZEMELER

🔶 Bir kase ev yoğurdu
🔶 Bir yemek kaşığı bal
🔶 3 damla limon suyu

YAPILIŞI VE KULLANIMI

🔹 Bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu ekleyin, iyice karıştırın.

🔹 Bu karışımı tümüyle tüketin.

🔹 Bu sayede bağırsakların daha iyi çalışarak besin atıklarının birikmesi önlenir, vücudun sıvı dengesi artar ve böbreklerin işlevi etkilenmez.

🔹 Ayrıca, ağızdaki bakteri artışı engellenir ve mide asidi dengelenir.

🔹 Diş aralarında biriken atıkları temizlemek için diş fırçalamayı ihmal etmeyin ve iftar ile sahur arasında 2 litre su tüketmeye özen gösterin.

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