Canan Karatay’dan ağız kokusunu yok eden tarif: 16 saat ferah nefes için tek formül!

Ağız kokusu, mide boşluğunun uzun süreli olması, azalan sıvı miktarı ve artan bakteri aktivitesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek için Prof. Dr. Canan Karatay, şu öneriyi sundu...
Ağız kokusu, mide boşluğunun uzun süreli olması, azalan sıvı miktarı ve artan bakteri aktivitesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek için Prof. Dr. Canan Karatay, şu öneriyi sundu...
MALZEMELER
🔶 Bir kase ev yoğurdu
🔶 Bir yemek kaşığı bal
🔶 3 damla limon suyu
YAPILIŞI VE KULLANIMI
🔹 Bir kase ev yoğurdunun içine bir yemek kaşığı bal ve 3 damla limon suyu ekleyin, iyice karıştırın.
🔹 Bu karışımı tümüyle tüketin.
🔹 Bu sayede bağırsakların daha iyi çalışarak besin atıklarının birikmesi önlenir, vücudun sıvı dengesi artar ve böbreklerin işlevi etkilenmez.
🔹 Ayrıca, ağızdaki bakteri artışı engellenir ve mide asidi dengelenir.
🔹 Diş aralarında biriken atıkları temizlemek için diş fırçalamayı ihmal etmeyin ve iftar ile sahur arasında 2 litre su tüketmeye özen gösterin.