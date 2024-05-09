Canan Karatay’dan leptin uyarısı: Yemek yedikten 4-5 saat sonra... Diyet yapmadan zayıflama yöntemini açıkladı!

Karatay, "Ne yaparsak yapalım kilo veremiyoruz diyen insanlar var. Bunların bir kısmı gerçekten uğraşıp kilo veremeyen kişiler. Ancak bazıları da bir dakika bile spor yapmadan kilo vermeyi bekliyorlar. Vücudu zorlamıyorsunuz ki nasıl kilo vereceksiniz? Diyet yapsan bile veremezsin. Vücut yağları enerjiye dönüştürmeye ihtiyaç duymuyor. Enerji harcamadan zayıflayamazsınız." dedi.

FORMÜLÜ AÇIKLADI Ayrıca, akşam yemeği saatlerinin kilo verme sürecinde büyük önem taşıdığını belirten Karatay, "Yemek yedikten 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormonu var. Bu hormon vücuttaki yağları yakma özelliğine sahip. Leptin hormonu depolanan yağları kan şekerine dönüştürüyor. Bu şekilde gereken enerji sağlanıyor.

Bu hormonun aktif olmasını istiyorsak akşam saat 8'den sonra herhangi bir yiyecek tüketmeyeceğiz. Bu hormon en çok gece 2-4 saatleri arasında salgılanıyor. Sadece yemek yemeyerek, diyet sahi yapmadan kalça ve göbek yağlarını bu yolla eritebilirsiniz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

LEPTİN HORMONUNA DİKKAT! Karatay, leptin hormonunun etkin çalışması için stres yönetiminin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Leptin hormonu kronik stres problemi yaşanıyorsa gerektiği gibi çalışmayabilir. Bundan dolayı insanlar stres yönetimi çok iyi yapmalılar. Stres meselesi olmazsa kilo vermek hızlanır. Elbette metabolizmanın iyi çalışması için bol bol su tüketeceğiz. Bunu gün içine yayarak yapmak gerekiyor. Vücut susuz kalmamalı." şeklinde konuştu.