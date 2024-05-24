SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

61 yıl önceki görüntüleri hayran bıraktı: Canan Karatay'ın gençliğini gören bir daha bakıyor!

Sağlıklı beslenme uzmanı olarak tanınan ve yıllardır bu alanda yaptığı çalışmalarla geniş bir kitleye hitap eden Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez gençlik fotoğraflarıyla gündemde. Yıllar önce çekilen ve son zamanlarda bir televizyon programında ortaya çıkan gençlik kareleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Prof. Dr. Karatay'ın gençlik yıllarına ait bu fotoğraflar, hem hayranları hem de sağlık ve beslenme konularına ilgi duyanlar tarafından büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 10:08 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 10:53
61 yıl önceki görüntüleri hayran bıraktı: Canan Karatay’ın gençliğini gören bir daha bakıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez gençlik fotoğraflarıyla gündeme geldi. 79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önce çektirdiği fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yıllar önce katıldığı bir televizyon programında gençlik fotoğraflarını yayınlayan Karatay'ın 22 yaşındaki haline dair görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı. Bu fotoğraflar, Karatay'ın sadece sağlıklı yaşam önerileriyle değil, gençlik ve güzellik konusundaki sırlarıyla da merak uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Karatay'ın gençlik halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Birçok kişi, "Bu ne güzellik hocam", "Şimdiki mankenler yanında halt yemiş" gibi yorumlarla hayranlık ve şaşkınlıklarını ifade etti.

Karatay'ın gençlik fotoğrafları, onun sadece bilimsel alandaki çalışmalarıyla değil, aynı zamanda gençlik sırlarıyla da gündeme gelmesine neden oldu.

8 yıl önce evlendiler! Sibel Taşçıoğlunun eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendilin...
8 yıl önce evlendiler! Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'in...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: Sağlık Vadisi kuruluyor! Bakan Koca: Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak
Son dakika: Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda atamalar gerçekleşti
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
4 bakanlık harekete geçti! Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? İşte madde madde yasa teklifi
Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi
Ayhan Bora Kaplan’ın evi satışa çıkarıldı | Torbacılıktan 41 milyonluk lüks daireye! Jakuzi, sauna ve hobi odası...
Annelere izin müjdesi: Çalışanlara destekler artacak! Hükümetten anne adayları için cazip teşvikler I Neler gündemde?
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı
Galatasaray’da seçim günü: Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışacak! İşte yönetim listeleri...
Uzmanlar uyardı: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kopya sitelerle 1 milyar liralık vurgun
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: Milli muharip uçağı KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak
EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!
Doğal gaz üretiminde yeni rekor: Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız
Son dakika | Dışişleri Bakanlığından UAD’ın ’İsrail’ kararı sonrası BMGK’ya çağrı: Üzerinize düşeni yapın!
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı!
SON DAKİKA