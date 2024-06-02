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Karaman'da dehşet veren olay! 3 yaşındaki çocuk 4. kattan aşağı düştü

Karaman'da 3. yaşındaki çocuk 4. kattan aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 22:28 Güncelleme 02 Haziran 2024, 22:28
Karaman’da dehşet veren olay! 3 yaşındaki çocuk 4. kattan aşağı düştü

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Karaman'da 4. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

4. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı



Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Ahmet Talat Duru Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki A.S.K. isimli erkek çocuğu ailesinden habersizce dışarı bakmak için sineklik takılı olan pencereye çıktı. Biranda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması ile küçük çocuk yaklaşık 15 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.



Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



"BİR ANDA PAT DİYE SES DUYDUM"

Pencereden düşen çocuğun yardımına koşan Lokman Duran, "Ben inşaat alanında çalışırken bir anda pat diye ses duydum. Hanım 'Çocuk düştü' diye bağırdı. Ben de etrafa baktım ve çocuğu buldum. Çocuk toprak zemine düşmüş. Çocuğu oradan çıkardım, görünürde bir şeyi yoktu. Komşularla birlikte ambulansı çağırdık, sonra ambulans götürdü. Bir can kurtarmış olduk, inşallah bir şey yoktur çocukta" diye konuştu.



Olay yeri inceleme ekibi çocuğun düştüğü yerde ve dairede inceleme yaptı.

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