‘Anadolu mutfağını bilmeden iyi şef bir olmak mümkün değil’

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Anadolu'nun yemek ve lezzet kültürüne dikkati çekerek, "Buraya gelen her davetli bizim için çok kıymetli. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turkuvaz Medya desteğiyle yapılan bu organizasyonun çok kıymetli olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Programa dünyanın çeşitli yerlerinden katılan misafirlerin Türkiye'nin gastronomi turizmine büyük katkıda bulunduğunu ifade eden Boztepe, "Burada dikkat edilmesi gereken temel konu misafirlerimizin çoğunun Anadolu ile bağlantılı olması. Burası sadece fine dining şeflerinin olduğu bir yer değil aynı zamanda global olarak da kültürümüzü yaydığımız bir konumda bulunuyor" dedi. Türkiye'de Anadolu'yu gezmeden, Anadolu mutfağının ürünlerini bilmeden iyi bir şef olunmasının mümkün olmadığını söyleyen Boztepe, "Anadolu mutfağının tarihi ve kültürünü bilmeden bunu dünyaya anlatmamız hiç kolay değil. Gastronomi dünyası sanatı yavaş yavaş keşfetmeye başladı. Bu açıdan sanatla gastronomi arasında bir ilişki doğdu diyebilirim" ifadesini kullandı.

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