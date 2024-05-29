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Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası ölen hasta sayısı 3'e yükseldi: 33 hasta eş zamanlı hastanelere sevk edildi, 4'ü entübeydi!

Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası ölen hasta sayısı 3'e yükseldi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan 33 hastanın çevre illerdeki hastanelere sevk edildiği, Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'sinin taburcu olduğunu ve diğer hastaların durumlarının iyiye gittiği açıklanmıştı. Öte yandan hastane geçici olarak kapatılmış olup olaya yönelik adli ve idari tahkikat başlatıldığı duyurulmuştu. İlk ölüm dün akşam, ikinci ölüm ise bu sabah saatlerinde meydana gelmişti.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 20:31 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 20:31
Burdur’da diyaliz tedavisi sonrası ölen hasta sayısı 3’e yükseldi: 33 hasta eş zamanlı hastanelere sevk edildi, 4’ü entübeydi!

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Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve Antalya'ya sevk edilen 67 yaşındaki yabancı uyruklu hasta hayatını kaybetti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde yaşanan olayın ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen yabancı uyruklu Amina Abas Jama kurtarılamadı.

33 DİYALİZ HASTASI RAHATSIZLANDI

Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

1 HASTA DÜN VEFAT ETMİŞTİ

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70) dün hayatını kaybetmişti. Demir, Burdur'un Karamanlı ilçesinde defnedilmişti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ise diyaliz tedavisi sonrası rahatsızlanan, Afyonkarahisar'a sevk edilen hastalardan bugün 5'inin ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'sinin taburcu edildiğini bildirmişti.

İKİNCİ ÖLÜM BU SABAH GERÇEKLEŞMİŞTİ

Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda entübe edilen ve bugün yaşamını yitiren Saniye Aksöz'ün (87) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından memleketi Burdur'un merkeze bağlı Kozluca köyüne getirildi.

Köy meydanında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kılınan cenaze namazının ardından, cenaze köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Aksöz'ün yakınlarının yanı sıra Burdur Valisi Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder katıldı.

Antalya ve Afyonkarahisar'daki 2'si entübe durumdaki 18 hastanın tedavisi sürüyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan olayla ilgili çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastaların sayısı 33 olarak güncellendi.

Hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "27 Mayıs itibarıyla Antalya'da 23, Afyonkarahisar'da 6, Isparta'da 3 ve Denizli'de 1 hasta tedavi görmektedir. 3 hastamız Antalya'da, 1 hastamız da Afyonkarahisar'da entübe durumdadır. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi olup, yakın takipleri devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi alan 31 hastanın 25 Mayıs'ta rahatsızlandığı ve çevre illerdeki hastanelere sevk edildiği açıklanmıştı. Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezinin önlem amacıyla kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı duyurulmuştu.

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