ABD’de korkutan anlar! Teksas’taki yoğun fırtına uçağı döndürdü! Rüzgar bölgeyi kasıp kavurdu!

ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü. İşte uçağın hareket anı...
ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü. İşte uçağın hareket anı...
KÖRÜKTEN ÇIKTI
ABD'de Texas eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. Dallas Fort Worth Havalimanı'nda American Airlines'a ait park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile körükten kurtularak döndü.
Söz konusu uçak, saatte yaklaşık 130 kilometre hızla esen fırtınadan etkilenen "birkaç" uçaktan biri olurken, 700 kadar uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Çarşamba günü erken saatlerde sel uyarılarının aktif olduğu Teksas'ta golf topu büyüklüğünde dolu ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yarım milyon kişi elektriksiz kaldı.