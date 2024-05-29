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ABD'de korkutan anlar! Teksas'taki yoğun fırtına uçağı döndürdü! Rüzgar bölgeyi kasıp kavurdu!

ABD'nin Teksas eyaletinde korku dolu anlar yaşandı! Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halinde bulunan yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü. Çarşamba günü erken saatlerden beri sel uyarılarının aktif olduğu Teksas'ta golf topu büyüklüğünde dolu ve şiddetli rüzgarlar bölgeyi etkisi altına almıştı.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 22:14 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 22:21
ABD’de korkutan anlar! Teksas’taki yoğun fırtına uçağı döndürdü! Rüzgar bölgeyi kasıp kavurdu!

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ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü. İşte uçağın hareket anı...

ABD'de etkili olan fırtına yolcu uçağını döndürdü! İşte o anlar...

KÖRÜKTEN ÇIKTI

ABD'de Texas eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. Dallas Fort Worth Havalimanı'nda American Airlines'a ait park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile körükten kurtularak döndü.


Söz konusu uçak, saatte yaklaşık 130 kilometre hızla esen fırtınadan etkilenen "birkaç" uçaktan biri olurken, 700 kadar uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Çarşamba günü erken saatlerde sel uyarılarının aktif olduğu Teksas'ta golf topu büyüklüğünde dolu ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yarım milyon kişi elektriksiz kaldı.

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