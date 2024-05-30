Engelleri aşan başarı

Cartier Kadın Girişimi, 2006'dan beri kadınlara destek sağladı. Bu yıl Çin'de düzenlenen gecede 33 kadın girişimci yer aldı. Görme engellerinin özgürleşmesi için tamamen sesli yönlendirme ile çalışan mobil uygulama BlindLook'un kurucusu görme engelli Sadriye Görece, ödüllerden birinin sahibi olmayı başardı. Görece, görme engelli olmasına rağmen 15 yaşında tek başına ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı bursla ABD'ye giderek lise eğitimini orada tamamladı. Görmemenin değil şartların engel yarattığını da ABD'de fark ettiğni anlattı. Üniversiteye Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ederken bağımsızlık ve mücadele bilincini ülkemizdeki görme engellilere aktarabilmek amacıyla birçok projede yer aldı.

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