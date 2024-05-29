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Kırıkkale’de otomobil ile dolmuş çarpıştı: Çok sayıda yaralı var! Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'tan ilk açıklama

Kırıkkale'de otomobil ile şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Vali Mehmet Makas yaptığı açıklamada, "Bütün ekiplerimizle hem yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi hem de yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibariyle sıkıntımız yok." dedi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 01:30 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 01:30
Kırıkkale’de otomobil ile dolmuş çarpıştı: Çok sayıda yaralı var! Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’tan ilk açıklama

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Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında meydana geldi.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ile otomobil çarpıştı.

Kazada, 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KIRIKKALE VALİSİ MAKAS, YARALILARI ZİYARET ETTİ'
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve Sağlık Müdürü Murat Ağırtaş ile Yenimahalle Mezarlık Kavşağında otomobil ile yolcu taşıyan dolmuşun çarpıştığı kazada yaralanan 22 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Hastanede başhekimden yaralıların durumları hakkında bilgi alan Vali Makas ve beraberindekiler, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastane çıkışı açıklamada bulunan Vali Makas, "Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda ışıklarda otomobilin kontrolünü kaybederek dolmuşa çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana geliyor. Kazada 22 vatandaşımız yaralandı. Yaralılar Yüksek ihtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Büyük geçmiş olsun. Bir ağır yaralımız var, inşallah onda da bir sıkıntı çıkmaz diye Allah'tan temenni de bulunuyoruz. Bütün ekiplerimizle yolun trafiğe açılması ivedi bir şekilde yerine getirildi ve yaralılarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuz ve sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. An itibariyle sıkıntımız yok" dedi.

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