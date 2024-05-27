İstanbul’da 83 yaşındaki Yücel Ata’nın bacağı pitbull saldırısı yüzünden kesilmişti! İşte pitbull sahiplerine verilen ceza!

Buna göre, sanık Hakan Çakmak, hayvan sevgisinden dolayı köpek beslediğini belirterek, zaman zaman arazilerinde misafir olarak kalan diğer sanık Cafer Polat'ın da köpeklere baktığını anlattı.

Olay günü ağabeyi Hüseyin Çakmak ile bir süre arazide oturduklarını, sonrasında araca binip eve doğru giderken caddede bağrışma sesleri duyduklarını ve kalabalık gördüklerini aktaran Hakan Çakmak, "Aracımı durdurdum. Mahalleden tanımış olduğum teyzeyi bir köpeğin ısırdığını gördüm. Yardımcı olmak için köpeği, kuyruğunu kıvırmak suretiyle teyzeden ayırdım. Bu esnada çevrede toplanan vatandaşlar sopayla köpeğe vuruyordu. Köpek şahıstan ayrılınca kucağıma alarak oradan uzaklaştım. Sonrasında yere bırakmak isterken köpek beni sağ kolumdan ısırmaya çalıştı. Yere bırakmamla kaçıp gitti. Sonradan benim köpek beslediğimi mahalleden bildikleri için ısıran köpeğin bana ait olduğunu söylemişler. Bu köpek bana ait değil." beyanında bulundu.