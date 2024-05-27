İstanbul’da 83 yaşındaki Yücel Ata’nın bacağı pitbull saldırısı yüzünden kesilmişti! İşte pitbull sahiplerine verilen ceza!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Yücel Ata'nın, 18 Eylül 2022'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önünde yürüyüş yaptığı sırada "yasaklı ırk" olarak tabir edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu bir bacağını kaybetmesine ilişkin 3 sanık hakkında "vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Basit yargılama usulü yapan mahkeme, tarafların savunmalarını bildirmelerinin ardından dosyayı karara bağladı.
Dosyaya ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, söz konusu köpeğin yasak olmasına rağmen sanıklar tarafından, tasma veya zincirsiz olarak gözetim altında bulundurulmayıp başkaları için tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakıldığı anlatılarak, ancak sanıkların bunu yaralama kastıyla yaptığına dair somut delil olmadığı kaydedildi.
Sanıklar Hakan Çakmak, Hüseyin Çakmak ve Cafer Polat'ı "bilinçli taksirle yaralama" suçundan ayrı ayrı 15 ay hapisle cezalandıran mahkeme, müştekinin vücudunda kemik kırılmasına sebep olacak şekilde yaralanmasını dikkate alarak cezayı 22 ay 15'er güne çıkardı.
Kararda, sanıkların daha öncesinden de kasıtlı suçlardan sabıklarının bulunması, şikayetçi olan müştekinin zararının giderilmediği ve sanıkların yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkemede vicdani kanaat oluşmadığı belirtilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmadığı ve cezada erteleme yapılmadığı vurgulandı.
"KÖPEĞİ TEYZEDEN AYIRDIM"
Mahkemenin gerekçeli kararında sanıkların soruşturma aşamasında yer alan ifadelerine de yer verildi.