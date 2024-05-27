

Paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.





Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması da yapılırken, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK'ın hazırlayacağı nihai raporla belirlenecek.



Öte yandan savcılık dosyadaki iddiaları her yönüyle araştırıp incelemeyi sürdürüyor. Araştırılan hususların en başında gelen en önemli konulardan biri kara para aklama. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde hareket edip, yasal olmayan yollardan elde edilen malvarlığı değerlerini yani kara parayı akladıkları yönünde kuvvetli iddialar mevcut.



BAHİS PARASI ŞİRKETTE 'TEMİZE' ÇIKARILIYOR

Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketlerce temize çıkarılmaya yani aklanmaya çalışıldığı hususlarının da dikkatle araştırıldığı öğrenildi. Savcılığın bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı incelemeler ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler arasında.