IQ testi olay yarattı: Resimdeki gizli tavşanı sadece dahi olanlar 6 saniyede bulabilir

Görsel illüzyonlar, insan algısını kandırmak üzere tasarlanmış ilginç bulmacalar olarak karşımıza çıkar. Bu illüzyonlar, beyinlerimizi dikkatle incelemek ve görsel algımızı test etmek için kullanılır. Bir avcının ormanın dışında köpeğiyle durduğu bir sahne tasvir eden bir görsel illüzyonda, dikkatlice bakıldığında çalılıklarda saklanan bir tavşan bulunabilir. Avcının tavşanı avlamak üzere olduğu bir anda, tavşanın gizlendiği yer, gözlem yeteneği güçlü ve ortalamanın üzerinde zeka seviyesine sahip kişilerin kısa sürede tespit edebileceği bir ayrıntıdır.