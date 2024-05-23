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İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı! İstanbul Valiliği'nden açıklama: Tahkikat devam etmektedir

İstanbul Üsküdar'da barışmak için bir kahvehanede bir araya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Olay yerinde yapılan araştırmalarda çok sayıda kovan bulunurken konu ile ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 21:37 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 22:29
İstanbul Üsküdar’da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı! İstanbul Valiliği’nden açıklama: Tahkikat devam etmektedir

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Son dakika haberleri... İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Pastaneye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay saat 20.10 sıralarında Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kahvehanede bir araya geldi. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

ÜSKÜDAR'DAKİ ÇATIŞMAYLA İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ünalan Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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