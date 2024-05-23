İstanbul Üsküdar’da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı! İstanbul Valiliği’nden açıklama: Tahkikat devam etmektedir

Yapılan açıklamada, "Saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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