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15 dakikada evde beyti kebabı! Misafirlerinizin ağzı açık kalacak! Ustalar bile böyle lezzetli ve kolay yapamıyor

Şık bir sunum ve lezzetli bir akşam yemeği arıyorsanız, beyti sarma tarifi tam size göre! Hem gözlere hem de damaklara hitap eden bu tarif, ev halkından ve misafirlerinizden tam not alacak. İşte tüm ayrıntıları ile sarma beyti tarifi...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 17:07 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 17:11
15 dakikada evde beyti kebabı! Misafirlerinizin ağzı açık kalacak! Ustalar bile böyle lezzetli ve kolay yapamıyor

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Eğer şık sunumlu ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, beyti sarma tarifi tam size göre! Hem ev halkından hem de misafirlerinizden tam not alacak bu tarif, görsel olarak da ziyafet çekiyor. İşte dillere destan beyti sarma tarifi...

MALZEMELER

🔶Köftesi için

🔹500 gram orta yağlı dana kıyma
🔹1 adet yumurta
🔹1 çay bardağı galeta unu
🔹1 adet rendelenmiş kuru soğan
🔹2 diş ezilmiş sarımsak
🔹Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
🔹Karabiber
🔹Pul biber
🔹Kimyon
🔹Tepeleme tuz

🔶Sarmak için

🔹5 adet yufka
🔹4 yemek kaşığı erimiş tereyağı

🔶Sosu için

🔹2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
🔹1 yemek kaşığı tepeleme salça
🔹2 su bardağı sıcak su

🔶Servis için

🔹Yoğurt

YAPILIŞI

🔶Köftenin Hazırlanması

🔹Karıştırma kabına kıymayı, yumurtayı, galeta ununu, rendelenmiş kuru soğanı, ezilmiş sarımsağı, ince kıyılmış maydanozu, karabiberi, pul biberi, kimyonu ve tuzu alıp iyice yoğurun.
🔹Hazırladığınız köfte harcını streç filmle kapatıp dolapta dinlendirin.

🔶Köftelerin Şekillendirilmesi ve Pişirilmesi

🔹Dinlenen köfteleri ince uzun şekillerde hazırlayın.
🔹Köfteleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin.

🔶Sosun Hazırlanması

🔹Sos tenceresine tereyağını veya margarini koyup eritin.
🔹Üzerine salçayı ekleyip kavurun.
🔹Ardından sıcak suyu ilave edin ve kaynayınca ocaktan alın.

🔶Yufkaların Hazırlanması ve Sarılması

🔹Tezgahınıza yufkayı serin ve ortadan ikiye kesin.
🔹Üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımı ile sürün.
🔹Yufkanın geniş kısmına köfteleri yerleştirip rulo şeklinde sıkıca sarın.
🔹Elde ettiğiniz ruloyu 3 parmak genişliğinde kesin.
🔹Kesilen ruloları tekrar fırın tepsisine dizin ve üzerleri kızarana kadar fırında pişirin.

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