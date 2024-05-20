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Herkes üzerinde çörekotu taşımaya başladı! Yanınızda çörekotu bulundurmak bu işe yarıyor! Hap gibi yutunca meğer...

İbn-i Sina ise çörekotunun vücut enerjisini düzenleyip hastalıklarla kaybedilen canlılığı geri getirdiğini belirtmiştir. Çörekotu, vücut sağlığına olan sayısız faydalarının yanı sıra negatif enerjilere karşı koruyucu etkisiyle de bilinir. Üzerinde çörekotu taşıyanların nazardan ve negatif enerjilerden korunduğu, şans ve kısmet kapılarının açıldığı, bolluk ve bereket kanallarındaki blokajların çözüldüğü belirtiliyor. İşte çörek otunu nasıl taşıyacağınıza dair tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 16:28 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 16:28
Herkes üzerinde çörekotu taşımaya başladı! Yanınızda çörekotu bulundurmak bu işe yarıyor! Hap gibi yutunca meğer...

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Negatif enerjilere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen çörekotunu üzerinizde taşımanızın, sizi nazardan ve negatif enerjilerden koruyacağına inanılıyor.. Ayrıca çörekotu şans ve kısmet kapılarınızı açarak, bolluk ve bereket kanallarındaki tıkanıklıkları açıyor. İşte detaylar...

YANINIZDA TAŞIMAK NAZARDAN KORUYOR

Eski kadim bilgilerde, çörekotunun tütsüsünün de faydalı olduğu yazmaktadır. Çörekotu tütsüsü veya yanınızda sürekli çörekotu taşmak, nazar ve negatif enerjiyi temizler, mutsuzluk ve huzursuzluk gibi olumsuz enerjileri evden uzaklaştırır.

HAP GİBİ YUTUNCA BEREKET ARTIYOR

Özellikle ayın bereket günleri olarak bilinen 8. günlerinde yakıldığında, evde bereket ve bolluk çekildiğine inanılır. Halk arasında nazar değen kişileri iyileştirmede de çörekotu tütsüsünün kullanıldığı bilinmektedir. Tütsü için genellikle üzerlik otu, çörekotu, tuz, kuru karanfil gibi malzemeler kullanılabilir.

Ayrıca özellikle çocukların gireceği ortamlarda daha öncesinde çörekotu yutmaısnın da nazara karşı koruma sağladığı belirtiliyor.

ÇÖREK OTUNUN İNANILMAZ FAYDALARI

Çörekotunun düzenli kullanımı, insan sağlığına pek çok fayda sağlamaktadır. İşte çörekotunun başlıca faydaları:

🔶 Eklem ve Kas Ağrıları: Çörekotu, düzenli kullanıldığında eklem ve kas ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

🔶 Uykusuzluk: Uykusuzluk problemi çeken kişiler çörekotu tüketebilir.

🔶 Yaraların İyileşmesi: Çörekotu, vücutta meydana gelen yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

🔶 Dizanteri: Dizanteri rahatsızlığına iyi gelir.

🔶 Hemoroit: Hemoroit sıkıntısı çekenler için olumlu etkileri vardır.

🔶 Kabızlık ve Mide Bulantısı: Kabızlık sorunu yaşayanlar için iyi gelir ve mide bulantılarının ortadan kalkmasını sağlar.

🔶 Sinüzit: Sinüzite iyi gelir.

🔶 Kalp Hastalıkları: Çörekotu, kalp hastalıklarına da iyi gelir.

🔶 Saç Sağlığı: Saç sağlığını korur.

🔶 Stres ve Rahatlama: Düzenli kullanım ile stresi ortadan kaldırır, rahatlamanızı sağlar.

🔶 Şeker ve Kolesterol: Şekeri düzenler, yüksek kolesterolün dengelenmesini sağlar.

🔶Cinsel Sağlık: Cinsel iktidarsızlık yaşayanlar için katkı sağlar.

🔶 Solunum Yolu Rahatsızlıkları: Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

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