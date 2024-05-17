Antalya’da ezberleri bozan kutlama: Okula at ve deve getirildi! Öğrenciler sevdi öğretmenler ise...

İlk defa deveye bindiğini ve biraz korktuğunu anlatan Gülay Gök, "Fazlasıyla korkuyorum. Heyecan da var ama iyi ki binmişim. Nasıl ineceğimi düşünüyorum" dedi. Selma Karakaş da "Güzel bir etkinlik oldu, korkuyorum ama gayet eğlenceli oldu. Alıştık" dedi. Deveye yalnız başına binmeyi tercih eden Canan Atik ise "İlk defa biniyorum. Başta korktum ama harika bir duygu. Çok alıştım ve çok güzel. Yükseklik korkusu vardı ama şu an iyiyim" diye konuştu.