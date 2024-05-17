Son dakika: İstanbul Bayrampaşa’daki metro istasyonunda çıplak kadın cesedi bulundu

Bayrampaşa Polis Merkezine bugün 14:00 sıralarında Kocatepe metro istasyonu yanındaki yeşillik alanda kadın cesedin olduğuna dair ihbar geldi.
Bayrampaşa Polis Merkezine bugün 14:00 sıralarında Kocatepe metro istasyonu yanındaki yeşillik alanda kadın cesedin olduğuna dair ihbar geldi.
İhbar üzerine belirtilen yere giden ekip yeşilliklerin orada yüzünde mor renkli bir bez parçasıyla örtülen, çıplak halde kadın cesedi buldu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, korkunç görüntüler ortaya çıkarken cesedin çıplak olması ve üzerinde herhangi bir kimliği olmadığı için kadın cesedin kime ait olduğu tespit edilmedi.