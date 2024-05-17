SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'daki metro istasyonunda çıplak kadın cesedi bulundu

Son dakika haberleri... İstanbul’da Bayrampaşa’da Kocatepe metro istasyonu yanındaki ormanlık alanda kimliği henüz belirlenemeyen çıplak bir kadın cesedi bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 16:55 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 16:55
Son dakika: İstanbul Bayrampaşa’daki metro istasyonunda çıplak kadın cesedi bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bayrampaşa Polis Merkezine bugün 14:00 sıralarında Kocatepe metro istasyonu yanındaki yeşillik alanda kadın cesedin olduğuna dair ihbar geldi.

İhbar üzerine belirtilen yere giden ekip yeşilliklerin orada yüzünde mor renkli bir bez parçasıyla örtülen, çıplak halde kadın cesedi buldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, korkunç görüntüler ortaya çıkarken cesedin çıplak olması ve üzerinde herhangi bir kimliği olmadığı için kadın cesedin kime ait olduğu tespit edilmedi.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Tarım Ekosistemi Buluşması’nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri
Son dakika: Erkan Yolaç hayata gözlerini yumdu! ’Evet-Hayır’ yetim kaldı... 1960’ta radyo ile başlayan ekranları süsleyen renkli kariyer
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Medya bu işin neresinde? Uğur Dündar’ı yazı dizisi ele verdi
İsrail Lahey’de dünya ile resmen dalga geçti! Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımı inkar edip Güney Afrika’yı suçladılar
Balıkesir’de motokuryelik yapan Ata Emre Akman’ın katilinden kan donduran ifade: Tersledi, bıçakladım!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: O hastalar ilaçlarını artık aile hekimlerine yazdırabilecek | Emeklilerle ilgili yeni çalışma
Evine baskın yapılmıştı! Şarkıcı Kalben’i arkadaşı ele vermiş! Önce şantaj sonra ihbar: Enstrümanların içerisine uyuşturucu koyuyor
Son dakika: Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı!
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan sıfır faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası! Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Son 4 gün!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Son dakika: Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Instagram hesabından duyurdu
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk edildi! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Yüzde 20’lik zamla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor…
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
SON DAKİKA