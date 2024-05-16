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Kırklareli Lüleburgaz'da yangın çıktı!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan atık yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 22:57 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 22:57
Kırklareli Lüleburgaz’da yangın çıktı!

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir atık yağ fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması için ekipler güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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