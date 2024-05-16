İnci gibi ışıl ışıl beyazlara kavuşun! 2 malzemeyi beyazlarla birlikte makineye atın

Bu iki malzemeyle birlikte normal deterjanınızı da ekleyin. Bu sayede çamaşırlarınız sadece beyazlaşmakla kalmaz, aynı zamanda mis gibi deterjan kokar.

Aynı deterjan gözüne bir paket karbonat ilave edin. Karbonat, çamaşırları derinlemesine temizler ve beyazlatma etkisini artırır.

Çamaşır makinenizi normal yıkama programında çalıştırın.

Bu formül sayesinde çamaşırlarınızda bulunan lekeler bir çırpıda çıkacak ve beyaz çamaşırlarınız bembeyaz olacak. Çamaşır sodası ve karbonat, doğal ve etkili temizleyiciler olarak bilinir ve çamaşırlarınıza zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar. Bu yöntemi deneyin ve çamaşırlarınızın ilk günkü gibi kar beyazı olmasını sağlayın!