İstanbul Küçükçekmece’de feci kaza korkunç görüntüler! Beton mikseri altına alarak ezdi: O anlar kamerada





Haberi duyup olay yerine gelen Aysel Peker'in yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.



Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.



Beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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