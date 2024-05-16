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İstanbul Küçükçekmece'de feci kaza korkunç görüntüler! Beton mikseri altına alarak ezdi: O anlar kamerada

Feci kaza İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına beton mikseri çarptı. Kadın beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybederken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 20:07 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 20:11
İstanbul Küçükçekmece’de feci kaza korkunç görüntüler! Beton mikseri altına alarak ezdi: O anlar kamerada

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İstanbul Küçükçekmece'de yürek sızlatan bir kaza meydana geldi. Beton mikseri caddede bulunduğu esnada bir kadını altına alarak ezdi. Kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Korkunç kazanın görüntüleri kameraya yansıdı.

Kahreden kaza, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde yaşandı. 34 GIG 368 plakalı beton mikserinin şoförü cadde üzerinde ilerlediği sırada, Aysel Peker (60) yolun karşı tarafına geçmek istedi.

KÖR NOKTADA BULUNUYORDU

İddiaya göre o anda beton mikserinin şoförü, kör noktada bulunan Aysel Peker'i altına alarak ezdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin altında kalan Aysel Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Haberi duyup olay yerine gelen Aysel Peker'in yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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