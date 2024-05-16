37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan eleştirilere ağlayarak yanıt verdi: Cesedimi koyarlar

Bahar Candan 'ın 'Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar cezalandırılmasını isterken, geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan 'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

ANOREKSİYA OLDUĞU İÇİN TAHLİYE EDİLDİ

Anoreksiya olduğu için 37 kiloya düşen Nihal Candan'ın tahliye edilmesi ise gündeme bomba gibi düştü.

Candan kardeşlere ilişkin iddianame gündemdeyken, Nihal Candan'ın programlara katılması ve gezmesi ise birçok kişi tarafından eleştirildi.