37 kiloya düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan eleştirilere ağlayarak yanıt verdi: Cesedimi koyarlar

Geçen yıl fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşler mercek altına alınmıştı.
Geçen yıl fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşler mercek altına alınmıştı.
Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı.16 Kasım'da ise tutuklandı.
41 MİLYON DOLANDIRDI
Candan kardeşlerin de içerisinde yer aldığı şebekenin, sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları yüzde 25 indirimli şekilde satma vaadiyle mağdurları 41 milyon 526 bin lira dolandırdığı saptandı.
Bahar Candan'ın 'Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar cezalandırılmasını isterken, geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.
ANOREKSİYA OLDUĞU İÇİN TAHLİYE EDİLDİ
Anoreksiya olduğu için 37 kiloya düşen Nihal Candan'ın tahliye edilmesi ise gündeme bomba gibi düştü.
Candan kardeşlere ilişkin iddianame gündemdeyken, Nihal Candan'ın programlara katılması ve gezmesi ise birçok kişi tarafından eleştirildi.
Son olarak Nihal Candan Nişantaşı'nda görünülendi.
İKİ ANİMASYON KARAKTERİ KORKU FİLMİNDE
Çıktıktan sonra 20 kilo alan Nihal Candan hakkında istenen cezaya ve yapılan eleştirilere "Son altı aydır yaşamıyorum. Konuşurken kamuoyu baskısı içerisindeyim. Kimseyi dolandırmadım. Çevremde çok zengin var. Yaptığım reklam yok. Ekstra param yok. Neden bu suçla yargılandım ve bu konu içerisinde olduğumla ilgili fikrim yok. İki animasyon karakteri, bir korku filminin içine konuldu seyretmekten keyif alan kitle olabilir. İnanılmaz zor durumdayım. Normal olmaya çalıştıkça üzerime geliniyor. Ne yapacağımı şaşırdım" yanıtını vererek ağladı.
"CESEDİMİ KOYABİLİRLER"
Tahliyesinin yanabileceğine ilişkin "Cezaevine bundan sonra cesedimi koyabilirler" diyen Nihal Candan okuduğu okulda bunların öğretilmediğini de belirtti.
Öte yandan Candan'ın yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Gayet toparlanmış", "Dolgular yenilenmiş" yorumları yapıldı.