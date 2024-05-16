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Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu 2024? Avrasya Tüneli otomobil, minibüs, motosiklet geçiş ücreti zamlı fiyat listesi!

İstanbul'un ulaşım ağını önemli ölçüde etkileyen Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. Tünelin tek yönlü geçiş ücretleri, özellikle otomobiller için belirlenen tarifede yüzde 40'a varan bir artışla güncellendi. Peki, Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu 2024? İşte merak edilen fiyat listesi haberimizde...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 10:58 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 10:58
Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu 2024? Avrasya Tüneli otomobil, minibüs, motosiklet geçiş ücreti zamlı fiyat listesi!

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İstanbul'un önemli ulaşım arterlerinden biri olan Avrasya Tüneli'nde bugün yapılan değişiklik gündeme geldi. Tünel yönetimi tarafından alınan kararla birlikte geçiş ücretlerine yüzde 40'a varan bir zam yapıldı.

Özellikle otomobil sahiplerini doğrudan etkileyen bu zamla birlikte, Avrasya Tüneli'nden tek yönlü geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye yükseldi.

Minibüsler için geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseltildi.

Son olarak motosikletler için geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Köprü ve otoyollara geçtiğimiz gün zam yapıldı.

Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise geçiş ücreti 35 TL'den 49 TL'ye, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye çıktı.

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