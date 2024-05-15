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Kocaeli'yi karıştıran fabrika: Önce grup seks sonra gizli kamera!

Kocaeli'nde bulunan bir fabrika skandallar zinciriyle gündeme geldi. Daha önce grup seks iddiasıyla gündeme gelen fabrikada bu kez gizli kamera skandalı patladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 16:37 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:50
Kocaeli’yi karıştıran fabrika: Önce grup seks sonra gizli kamera!

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrika grup seks skandalının ardından gizli kamera iddiasıyla gündeme geldi.

SOYUNMA ODASINDAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI
Fabrikanın güvenlik amiri A.T., iddialara göre kadın çalışanların giyinip soyundukları alan olan soyunma odasına gizli bir kamera yerleştirdi. Kameranın varlığı, N.A. isimli bir kadın çalışan tarafından fark edildi.

10 Mayıs'ta yaşanan olayda, N.A., kıyafetlerini değiştirirken bir kutunun içinde şüpheli bir ışık yansıması fark etti. Daha yakından incelediğinde kutunun içinde bir kamera olduğunu gören N.A., hemen durumu bağırarak diğer çalışanlara duyurdu. Fabrika yönetimi, olayı derhal asayiş birimlerine bildirdi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri olayı araştırırken, A.T.'nin olaydan kısa bir süre sonra fabrikadan ayrıldığı ve Gölcük'teki evine gittiği tespit edildi. Evine ulaşan asayiş ekipleri, A.T.'yi gözaltına aldı.

Sabah'ta ki habere göre A.T.'nin evinde yapılan aramalarda, suç delillerini yok etmeye çalıştığı iddia edildi. A.T. ile birlikte üç telefon ele geçirildi ancak bu telefonlardan birinde herhangi bir görüntüye rastlanmadı.

Fabrikada ve güvenlik şirketindeki görevlerine son verilen A.T. hakkında dört kadın çalışan şikayetçi oldu. Çalışanlar, A.T.'nin farklı bir telefon kullanarak soyunma kabinlerindeki gizli kameradan görüntü aldığını iddia ediyorlar.

Savcılık, A.T. hakkında başlatılan soruşturma sonrasında iddianameyi hazırlayacak ve mahkeme süreci başlayacak.

GRUP SEKS SKANDALI
Söz konusu fabrika daha önce de grup seks skandalıyla gündeme gelmişti.

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