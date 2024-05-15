Kocaeli’yi karıştıran fabrika: Önce grup seks sonra gizli kamera!

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrika grup seks skandalının ardından gizli kamera iddiasıyla gündeme geldi. SOYUNMA ODASINDAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

Fabrikanın güvenlik amiri A.T., iddialara göre kadın çalışanların giyinip soyundukları alan olan soyunma odasına gizli bir kamera yerleştirdi. Kameranın varlığı, N.A. isimli bir kadın çalışan tarafından fark edildi.

10 Mayıs'ta yaşanan olayda, N.A., kıyafetlerini değiştirirken bir kutunun içinde şüpheli bir ışık yansıması fark etti. Daha yakından incelediğinde kutunun içinde bir kamera olduğunu gören N.A., hemen durumu bağırarak diğer çalışanlara duyurdu. Fabrika yönetimi, olayı derhal asayiş birimlerine bildirdi.