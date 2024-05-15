Kocaeli’yi karıştıran fabrika: Önce grup seks sonra gizli kamera!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrika grup seks skandalının ardından gizli kamera iddiasıyla gündeme geldi.
SOYUNMA ODASINDAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI
Fabrikanın güvenlik amiri A.T., iddialara göre kadın çalışanların giyinip soyundukları alan olan soyunma odasına gizli bir kamera yerleştirdi. Kameranın varlığı, N.A. isimli bir kadın çalışan tarafından fark edildi.
10 Mayıs'ta yaşanan olayda, N.A., kıyafetlerini değiştirirken bir kutunun içinde şüpheli bir ışık yansıması fark etti. Daha yakından incelediğinde kutunun içinde bir kamera olduğunu gören N.A., hemen durumu bağırarak diğer çalışanlara duyurdu. Fabrika yönetimi, olayı derhal asayiş birimlerine bildirdi.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri olayı araştırırken, A.T.'nin olaydan kısa bir süre sonra fabrikadan ayrıldığı ve Gölcük'teki evine gittiği tespit edildi. Evine ulaşan asayiş ekipleri, A.T.'yi gözaltına aldı.
Sabah'ta ki habere göre A.T.'nin evinde yapılan aramalarda, suç delillerini yok etmeye çalıştığı iddia edildi. A.T. ile birlikte üç telefon ele geçirildi ancak bu telefonlardan birinde herhangi bir görüntüye rastlanmadı.