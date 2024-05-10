Onlar öfkelendiğinde kaçacak delik arayın: Sinirlendiğinde canavara dönüşen 4 burç açıklandı!

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Astroloji, bazı burçların ateşli öfkeye yatkın olduğunu ve bu nedenle başkalarını hayrete düşürebilecek patlamalara yatkın olduklarını öne sürüyor. İşte en öfkeli 4 burç...

KOÇ (21 MART - 19 NİSAN) Koç burcu, ateş elementinin etkisi altında olduğu için hızlı ve şiddetli tepkiler gösterebilir. Sabırsızlık, bu burcun en belirgin özelliklerinden biridir. Bir konuda istediğini hemen elde edemeyince öfke patlamalarına neden olabilirler.