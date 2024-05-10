Ayıların içindeki hindistan cevizini gördün mü? Bu zeka testini en zekisi bile 8 saniyede çözemedi

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Sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce kişinin dikkatini çeken bu optik illüzyon, görenleri şaşırtıyor ve zihinsel çaba gerektiriyor. Ayı figürleri arasında ustaca gizlenmiş olan üç hindistan cevizi, ilk bakışta fark edilmese de dikkatli bir incelemeyle ortaya çıkıyor. Görselin paylaşıldığı platformlarda, kullanıcılar arasında gizli nesneleri bulma yarışmaları da başlamış durumda.

8 SANİYEDE 3 HİNDİSTAN CEVİZİNİ BULABİLİR MİSİNİZ? Resimde görüldüğü üzere bir grup ayı canlı renkleri ve farklı boyutlarıyla dikkat çekiyor. İçlerinde beyaz kutup ayıları, koyu kahverengi ve tarçın renkli ayılar bulunuyor. Ancak asıl meydan okuma, bu renk cümbüşü içinde gizlenmiş üç hindistan cevizini saptamak.