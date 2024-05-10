SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ayıların içindeki hindistan cevizini gördün mü? Bu zeka testini en zekisi bile 8 saniyede çözemedi

Optik illüzyonlar herkesin dikkatini çeker hale gelirken, son dönemde gündeme oturan yeni bir görsel sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Bu ilginç görsel ayı figürleri arasına ustaca gizlenmiş üç adet hindistan cevizini detaylı bir şekilde incelendiğinde ortaya çıkıyor. Görseli hazırlayanlar, bu gizli nesneleri sadece sekiz saniye içinde bulmanın mümkün olmadığını iddia ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 12:57 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 12:57
Ayıların içindeki hindistan cevizini gördün mü? Bu zeka testini en zekisi bile 8 saniyede çözemedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce kişinin dikkatini çeken bu optik illüzyon, görenleri şaşırtıyor ve zihinsel çaba gerektiriyor. Ayı figürleri arasında ustaca gizlenmiş olan üç hindistan cevizi, ilk bakışta fark edilmese de dikkatli bir incelemeyle ortaya çıkıyor. Görselin paylaşıldığı platformlarda, kullanıcılar arasında gizli nesneleri bulma yarışmaları da başlamış durumda.

8 SANİYEDE 3 HİNDİSTAN CEVİZİNİ BULABİLİR MİSİNİZ?

Resimde görüldüğü üzere bir grup ayı canlı renkleri ve farklı boyutlarıyla dikkat çekiyor. İçlerinde beyaz kutup ayıları, koyu kahverengi ve tarçın renkli ayılar bulunuyor. Ancak asıl meydan okuma, bu renk cümbüşü içinde gizlenmiş üç hindistan cevizini saptamak.

ZAMANINIZ BAŞLADI!

Bakalım bu zorlu görsel bulmacada siz ne kadar başarılı olacaksınız?

Kendinizi test etmek ve gözlem yeteneğinizi sınamak için harika bir fırsat! Unutmayın, sadece dikkatli gözler bu meydan okumayı sekiz saniye içinde tamamlayabilir.

ÇÖZÜMÜ GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?

Eğer merakınızı gidermek ve hindistan cevizlerinin yerini öğrenmek istiyorsanız, çözüme göz atabilirsiniz.

Her bir hindistan cevizinin ayılar arasında nerede gizlendiğini gösteren kırmızı çemberlerle işaretlenmiş resmi sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım siz bu zorlu testte ne kadar başarılı olacaksınız!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu
SON DAKİKA