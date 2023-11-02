Miras kavgası büyüdü! İş adamı İnan Kıraç kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddetti...

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından olan İnan Kıraç , Koç Holding kurucusu Vehbi Koç'un kızı olan eşi Suna Kıraç'ı 15 Eylül 2020'de kaybetti.

Suna Kıraç, ölmeden önce vasiyetinde Temel Ticaret Yatırım A.Ş. hisselerinin kızı İpek Kıraç'ta kalmasını istedi. Ancak İnan Kıraç, bunu kabul etmedi. Kızına miras davası açtı. İpek Kıraç da şirketteki yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istedi.

Tamamı İpek Kıraç'ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin yüzde 25'inin kendi adına tescil edilmesini talep etti. Babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. Babasının mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu iddia etti.

Mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Bunun üzerine İnan Kıraç, İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Gerekçesinin tüm varlığına el koymak istediği olarak gösterildi. İş adamı, kuracağı vakıf aracılığı ile tüm varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını belirtti.