Bağcılar'daki sapık sucu Metin Şenay hakkında istenen ceza belli oldu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinsel istismarda bulunup video çektiği çocuklardan ikisi...

1 İstanbul, Bağcılar'da mahalle sucusu Metin Şenay'ın (60), iş yerindeki süngerli odada çocukları yıllarca istismar edip, o anları kayıt altına aldığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı.

2 Sapık sucu istismar ettiklerini tek tek duvara yazmış! BALDIZ ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ

Sucunun istismar ettiği çocukların isimlerini dükkânın duvarlarına karaladığı tespit edildi. Duvara yazdığı 2 isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.