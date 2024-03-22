Bağcılar'daki sapık sucu Metin Şenay hakkında istenen ceza belli oldu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinsel istismarda bulunup video çektiği çocuklardan ikisi...

Türkiye İstanbul Bağcılar'da suculuk yapan 60 yaşındaki sapık Metin Şenay'ı konuşuyor. Dükkanında süngerle kaplayıp ses izolasyonu yaptığı bir odada çocuklara cinsel istismarda bulunup kayıt altına alan Metin Şenay hakkında 196 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede ise korkunç detaylar yer aldı. Cinsel istismarda bulunup kayıt altına aldığı çocuklardan ikisinin baldızının çocukları olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
İstanbul, Bağcılar'da mahalle sucusu Metin Şenay'ın (60), iş yerindeki süngerli odada çocukları yıllarca istismar edip, o anları kayıt altına aldığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. Tutuklu yargılanan Şenay için hazırlanan iddianamede ise bir başka kan donduran detaya ulaşıldı.
BALDIZ ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ
Sucunun istismar ettiği çocukların isimlerini dükkânın duvarlarına karaladığı tespit edildi. Duvara yazdığı 2 isminse baldızının çocukları olduğu öğrenildi.
KOLTUK ELE VERDİ
Milliyyet'te yer alan habere göre, Şenay'ın TikTok hesabında takip ettiği "M.E." isimli kullanıcının istismar ettiği baldızının çocukları M.Ö. (13) ve E.Ö. (14) olduğu öğrenildi. 2020'de kız çocukların dükkânında çektiği videosunu Tik Tok'ta paylaştığı görüldü. Bu görüntüdeki koltuk detayı şüpheliyi ele verdi.