Tekirdağ’da bir apartman dairesinde patlama: 1 ağır yaralı

Çorlu 'nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak'ta, 5 katlı Kiraz Apartmanı'nın en üst katında saat 09.00 sıralarından patlama oldu. Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.