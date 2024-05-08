Herkes T.C. Kimlik numarasının o kısmına hemen baksın! Yeni algoritmaya göre o alanların tamamı...

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan 11 haneli T.C. Kimlik Numarası, Mernis sistemiyle entegre edilmiş durumda. Bu numaranın her bir rakamı, özel bir matematiksel formülle hesaplanıyor.
Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için eşsiz olan 11 haneli T.C. Kimlik Numarası, Mernis sistemiyle entegre edilmiş durumda. Bu numaranın her bir rakamı, özel bir matematiksel formülle hesaplanıyor.
SIRRI ORTAYA ÇIKTI
İlk dokuz rakamın toplamları ve çarpımları, son iki rakamı belirlerken, bu numara sadece bir kimlik işlevi görmekle kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir güvenlik mekanizması işlevi görüyor.
Bu formülde ilk 9 rakamın belirli sıralarla toplamları ve katları, son iki rakamı belirliyor.
Yeni nesil kimlik kartları, en az on yıl kullanım ömrü sunan dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Her türlü taklit ve tahrif girişimine karşı korumalı olan bu kartlar, görsel ve mantıksal güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Bu özellikler, herhangi bir zarar veya değişiklik durumunda kartın kolayca tespit edilmesini sağlar.
Kart üzerindeki yonga, vatandaşa ait nüfus ve fotoğraf bilgilerini güvenli bir şekilde saklar. Bu bilgiler, yetkisiz erişimlere karşı koruma altındadır ve kartın ön ve arka yüzündeki bilgiler, hızlı ve güvenli bir görsel doğrulama imkanı sunar.
ELEKTRONİK HİZMETLERDE KİMLİK DOĞRULAMA
T.C. Kimlik Kartları, kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan elektronik hizmetlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu kartlar sayesinde vatandaşlar, çeşitli hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir.
T.C. Kimlik Kartları, kamu kurum ve kuruluşlarında sunulan elektronik hizmetlerde kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılıyor. Bu sayede vatandaşlar çeşitli hizmetlere daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişebiliyor.
PIN VE PUK KODLARI İLE GÜVENLİK KATMANI
Standart bir akıllı kartın tüm güvenlik özelliklerini barındıran T.C. Kimlik Kartları, içerisindeki elektronik verileri PIN ve PUK kodları ile koruyor. Bu, kartın güvenliğini artırarak kişisel verilerin korunmasını sağlıyor.
Yeni nesil T.C. Kimlik Kartları, sadece bir kimlik aracı olmanın ötesinde, vatandaşlara günlük yaşamda kolaylık ve üst düzey güvenlik sunan çok yönlü bir araç konumunda.