Tansiyon düşmanı bitki açıklandı! 12/8 tansiyona çakılı kalacaksınız! Kilo kilo tuz yeseniz bile...

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Yüksek tansiyon, günümüzde yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Stres, yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı gibi birçok faktör, bu durumu tetikleyebilir ve sağlık açısından ciddi riskler taşıyabilir. İşte tansiyona karşı savaş açan o bitki...

İdeal tansiyon değerlerinin 12/8 olduğu düşünüldüğünde, bu değerlerin altı ya da üstünde olması vücudun verdiği önemli bir alarm işareti olarak kabul ediliyor. Tansiyon problemleri genellikle beslenme alışkanlıkları, stres seviyeleri ve fiziksel aktiviteyle ilişkilendiriliyor.