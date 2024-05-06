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Filmlere konu olacak kaçış! Düğün konvoyunun önünü kesti kaçarken arkadaşının ezdi: İbretlik olayın adresi bu kez Çorum!

Çorum'da bir düğün sırasında filmleri aratmayacak ilginç anlar yaşandı... Otomobille düğün konvoyunun önünü kesen sürücü, polisten kaçarken arkadaşının üzerinden geçti. Arkadaşını yaralayan şüpheli ekipler tarafından çok geçmeden yakalandı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 18:19 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 19:16
Filmlere konu olacak kaçış! Düğün konvoyunun önünü kesti kaçarken arkadaşının ezdi: İbretlik olayın adresi bu kez Çorum!

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Çorum'da, Murat Saçır, arkadaşı E.C.K. ile otomobiliyle düğün konvoyunun önünü kesti. İkili ve düğün sahipleri arasında yaşanan tartışmada E.C.K., yere düştü. Saçır ise otomobiliyle kaçarken arkadaşının üstünden geçti. Yaralı E.C.K.'yi otomobile alıp kaçan Saçır, daha sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, Zile Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; 24 yaşındaki Murat Saçır ve 25 yaşındaki arkadaşı E.C.K., zarf almak için otomobil ile düğün konvoyunun önünü kesti. Bir süre sonra ikili ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Olay, çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

YERE DÜŞTÜ ARKADAŞI ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Polis ekipleri, olayı kontrol altına almak istediği sırada E.C.K. yere düştü. Murat Saçır, otomobiliyle kaçarken arkadaşı E.C.K.'nin üzerinden geçti. Saçır, arkadaşı E.C.K.'yi otomobiline bindirip, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Saçır'ın, polisin ihtarına uymayıp kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi ve yanındaki arkadaşını Gülhan Mahallesi'nde yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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