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Antalya'da kahreden olay! Okuldan el ele çıkan iki kardeşi ölüm ayırdı: Sürücü yakalandı! Görüntüler anbean kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde yürekleri sızlatan bir kaza meydana geldi. İki kardeş okul çıkışı el ele tutuşup yola çıktı. Küçük kardeşlere yolun karşısına geçtikleri sırada bir otomobil çarptı. 8 yaşındaki Dorukhan Erdoğan oracıkta can verirken, 7 yaşındaki kız kardeşi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Korkunç kazanın görüntüleri ise kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 19:13 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 19:24
Antalya’da kahreden olay! Okuldan el ele çıkan iki kardeşi ölüm ayırdı: Sürücü yakalandı! Görüntüler anbean kamerada

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Antalya'nın Alanya ilçesinde okul çıkışı el ele tutuşup yola çıkan iki küçük kardeşe otomobil çarptı. Kardeşlerden 8 yaşındaki ağabey hayatını kaybederken, 7 yaşındaki kız kardeşi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİYORLARDI

Alınan bilgiye göre, Kemal Şuberi İlköğretim Okulunda okuyan 8 yaşındaki Doruk Erdoğan ve 7 yaşındaki kardeşi Belinay Erdoğan okul çıkışı evlerine giderken karşıdan karşıya geçtikleri sırada F. Ü.'nün kullandığı otomobil çarptı.

ARACIN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Kazada Doruk Erdoğan aracın altında kalıp can verirken, kız kardeşi çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön kaputuna, ardından yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dorukhan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Belinay Erdoğan ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Doğrukhan Erdoğan, Belinay Erdoğan

EL ELE FOTOĞRAFLARI KALDI

Torununu kaybeden acılı dede İsmail Göçer, yüzlerce çocuğun geçtiği bölgeye yaya geçidi yapılıp, başka çocukların hayatını kaybetmemesi çağrısında bulundu. Kazadan geriye ise iki kardeşin yine el ele tutuştukları fotoğrafı kaldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocukların el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması, Doruk Erdoğan'ın araç altında kalması ve kız kardeşinin yola savrulması yer aldı.

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